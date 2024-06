Luz, câmera, ação! Astros da seleção estreiam em Los Angeles

O roteiro do diretor Dorival Júnior para levar o Brasil ao "Oscar" na Copa América começa na capital do cinema. Sem o protagonista Neymar — e com os atores coadjuvantes Vinicius Junior, Rodrygo e o reserva de luxo Endrick candidatos a entrar na calçada da fama no próximos anos, a Seleção estreia às 22h no torneio continental contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Inglewoond, na região metropolitana de Los Angeles. Na outra partida da chave, a Colômbia enfrentará o Paraguai, às 19h, em Houston.

O trailer da capacidade de trabalho do técnico Dorival Júnior tem apenas quatro gravações. O Brasil venceu a Inglaterra em Wembley, empatou com a Espanha no Santiago Bernabéu, derrotou o México no Texas, e não foi além da igualdade por 1 x 1 com os Estados Unidos, em Orlando. Hoje, é valendo.

Cabeça de chave do Grupo D, a Seleção disputa duas vagas às quartas de final contra Costa Rica, Paraguai e Colômbia. Dorival comanda um trabalho de renovação ousado. Levantamento do Correio mostrou que o elenco canarinho tem a sexta menor média de idade entre as 40 seleções da Copa América e da Eurocopa: 25,7 anos. Dono da camisa 9, Endrick tem 17 anos. Dos 26 convocados, 19 jamais disputaram a competição. Eles são responsáveis por levar o país ao deca. O último título foi em 2019.

Os últimos ensaios no "set de gravação" da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), apontaram mudanças. O zagueiro Éder Militão ganhou a posição de Nestor na defesa ao lado de Marquinhos. O lateral-esquerdo Guilherme Arana ganhou a disputa com Wendell.

Dorival Júnior usará a base de Tite na estreia. Dos 11 titulares, nove disputaram a Copa de 2022: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Danilo, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha, Rodrygo e Vinicius Junior. João Gomes e Arana não estiveram com Tite no Oriente Médio.

"Não é uma alteração técnica, é tática. Para as exigências da partida, acho que Arana e Militão vão se encaixar melhor. De repente, na frente, teremos outras formações. O que eu quero deixar claro é que, em cada partida, pela necessidade de estar 100%, uma alteração acontecerá. É um torneio que exige", diz Dorival.

Os questionamentos da imprensa nacional e internacional sobre o aproveitamento de Endrick continuam. O treinador resiste a escalá-lo desde o início na Copa América. "Um pouquinho de paciência para ele encontrar o caminho dele com naturalidade. Eu, em todos os times, sempre trabalhei com as categorias de base. Isso me deu uma estrutura suficiente para entender qual o momento ideal de usar os jogadores. Há muitos jogadores que foram trabalhados por nós que tiveram ótimos resultados. Tudo é questão de tempo e de uma mudança comportamental do próprio atleta. Ele vem entendendo o que precisa fazer para ser titular daqui a pouco dessa equipe. Pode ser que não demore, até porque é um jogador extremamente hábil, de atributos interessantes", argumenta o treinador verde-amarelo.

Campeão da Copa América em 2019, o lateral-direito Danilo é um dos atores veteranos da Seleção. A experiência do capitão rende conselhos aos caçulas do plantel. "Ansiedade é um sentimento importante, desde que equilibrado. Grupo jovem, alguns pela primeira vez. Mesclar frieza com ansiedade positiva. Ambiente muito bom nos treinos. Mudar a cara, diminuir sorriso, brincadeira, ficar com foco", adverte.

Danilo tem duas preocupações. A primeira delas é com Costa Rica. "Defende muito bem, transição muito rápida, jogadores verticais. Não tem partida fácil. Estamos preparados. Muito, muito difícil a partida", projeta. A seleção centroamericana é comandada pelo argentino Gustavo Alfaro, ex-Equador.

O outro desafio apontado por Danilo é o gramado. "As dimensões (100m x 64m) foram muito faladas. Prejudica o jogo, o evento. Temos visto comparação com a Eurocopa. Prejudica em todos os sentidos. O grande problema é que nunca somos perguntados sobre essas decisões. Gramado, fiquei surpreso positivamente, estava ok. Qualidade que vai propiciar um jogo técnico. Mas nessa dimensão se espera combate, guerra, muito choque. O que causa impressão é Maracanã lotado. Aqui é legal, bonito, mas focar no jogo".

Anfitriões

Ontem, os Estados Unidos derrotaram a Bolívia do técnico brasileiro Antônio Carlos Zago por 2 x 0, em Dallas. O meia Pulicic e o atacante Balogun balançaram a rede. A estreia do Uruguai contra o Panamá, em Miami, na Flórida, não havia terminado até o fechamento desta edição.