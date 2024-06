Croácia x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

A definição do Grupo B da Eurocopa 2024 acontece nesta segunda-feira (24). Croácia e Itália se enfrentam às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, na terceira e última rodada da fase de grupos da Euro. Apesar de estarem em momentos opostos na competição, ambas as equipes têm condições de classificação para as oitavas de final e disputam o segundo lugar da chave.

Como chega a Croácia

Na lanterna do Grupo B, com apenas um ponto conquistado, a Croácia luta pela sobrevivência na Euro 2024. Ou seja, para avançar às oitavas, os croatas precisam ganhar dos italianos e torcer por tropeço da Albânia diante da Espanha.

Além disso, o técnico Zlatko Dalic precisou cortar o meia Vlasic após uma lesão muscular sofrida pelo jogador durante a competição. Assim, a expectativa é que o time tenha mudanças na equipe para o jogo desta segunda-feira. Mas, o craque Luka Modric está confirmado entre os titulares.

Como chega a Itália

Por outro lado, a Itália vem de uma derrota para a Espanha e está na vice-liderança do Grupo B, com os três pontos conquistados na vitória sobre a Albânia, na estreia das seleções na Euro 2024. Dessa maneira, um empate nesta segunda-feira garante a classificação dos italianos par as oitavas de final.

A boa notícia para o técnico Luciano Spaletti é que todos os jogadores estão à disposição. No entanto, existe a dúvida entre Retegui e Scamacca para ser o homem de referência no ataque.

Croácia x Itália

2ª rodada do Grupo B da Eurocopa 2024

Data e horário: segunda-feira, 24/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Leipzig (ALE)

Croácia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Marin Pongra?i?, Josip Sutalo e Josko Gvardiol; Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic e Luka Modric; Lovro Majer, Bruno Petkovic e Andrej Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic.

Itália: Donnarumma; Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori e Federico Dimarco; Nicolo Barella e Jorginho; Federico Chiesa, Davide Frattesi e Mattia Zaccagni; Gianluca Scamacca. Técnico: Luciano Spalletti.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Onde assistir: SporTV e Globoplay

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.