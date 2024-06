Com direito a gol ‘flamenguista’ Uruguai bate Panamá na Copa América

Arrascaeta conclui passe enquanto recebe a marcação do panamenho Christian Martínez - (crédito: Foto: Chris Arjoon /AFP via Getty Images)

Neste domingo (23/6), no Sun Life Stadium, em Miami, o Uruguai estreou com vitória na Copa América-2024. Um dos principais favoritos ao título, o time celeste foi amplamente superior ao Panamá no primeiro tempo, quando fez um golaço, com Máxi Araújo. E perdeu pelo menos outros quatro. Mas levou sufoco no segundo tempo. Contudo, ampliou no fim com Darwin Núñez e com o flameguista Viña. Contudo, nos acréscimos, o Panamá descontou com Murillo, fechando o placar em 3 a 1.

Esta foi a quinta vitória uruguaia sobre os panamenhos em cinco jogos entre as equipes na história. Com o resultado, a Celeste fecha a primeira rodada do Grupo C com os mesmos três pontos dos Estados Unidos, que estreou também neste domingo com vitória por 2 a 0 sobre a Bolívia. A próxima rodada do Grupo C será nesta quinta-feira (27/6). Os panamenhos enfrentarão os Estados Unidos. Já o Uruguai terá a Bolívia pela frente. Vale lembrar: será deste grupo que sairá o rival do Grupo do Brasil nas quartas.

Uruguai manda em campo

O jogo começou sem nenhuma surpresa. Afinal, com um time muito qualificado diante de um rival frágil, o Uruguai tomou as rédeas. O flamenguista Arrascaeta comandava a criação com passes qualificados. O gol saiu aos 16 minutos. Outro Rubro-Negro, o lateral-esquerdo Viña, recebeu e rolou para Maximiliano Araújo. De fora da área ele ajeitou e chutou colocado no canto esquerdo de Mosquera para fazer um golaço. O Uruguai permaneceu criando, mas com a pontaria ruim. Os gols que Darwin Núnez e Ronald Araújo perderam foram de lascar. E ainda teve oportunidades com Viña e Arrascaeta. O Panamá também teve um ataque perigoso, um chutaço de Fajardo que quase deixou o placar igual. Mas o primeiro tempo ficou mesmo no 1 a 0.

Panamá assusta na etapa final

Logo no primeiro minuto do segundo tempo Darwin Núñez, na pequena área, cabeceou desmarcado. Mas perdeu. Contudo, o Uruguai cometeu alguns erros defensivos e deu muita sorte quando, receber um presente de Olivera, Fajardo entrou livre na área e isolou. Como Arrascaeta caiu de produção e estava sendo pressionado (um chute de JL Rodríguez obrigou Rochet a grande defesa) , o técnico Marcelo Bielsa colocou mais um do Flamengo, De La Cruz, em seus lugar.

De La Cruz, o garçom

O Uruguai não conseguia recuperar a superioridade que mostrou nos 45 minutos iniciais. Mas ainda assim, na reta final, ampliou com a assinatura do garçom De La Cruz. Aos 40, ele cruzou a bola que Maxi Araújo cabeceou e Darwin Núñez competou para fazer 2 a 0. Aos 45, De la Cruz cobrou falta na cabeça de Viña. Com 3 a 0, o Uruguai desacelerou. DEssa forma, levou um gol, belíssimo tento de Murillo.

URUGUAI 3X1 PANAMÁ

1ª rodada do Grupo C da Copa América-2024

Data: 23/6/2024

Local: Sun Life Stadium, Miami (EUA)

URUGUAI: Rochet; Nández, Ronald Araújo (Giménez, Intervalo), Olivera (Cáceres, 13’/2ºT) e Viña; Ugarte, Valverde (Bentancur, 38’/2ºT), Pellistri e De Arrascaeta (De la Cruz, 13’/2ºT); Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa

PANAMÁ: Orlando Mosquera; Murillo, Fariña, José Córdoba e Roderick Miller; Eric Davis, Godoy, Cristian Martínez (Welsh, 19’/2ºT), Puma Rodríguez (Gondola, 38’/2ºT) e Carrasquilla (Ayarza, 44’/2ºT); Bárcenas (Lenis, 44’/2ºT) e Fajardo (Guerrero, 38’/2ºT). Técnico: Thomas Christiansen

Gols: Maximiliano Araújo, 16’/1ºT (1-0); Darwin Núñez, 40’/2ºT (2-0); Viña, 45’/2ºT (3-0); Murillo, 49’/2ºT (3-1)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Caludio Urrutia e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Mauro Vigliano (CHI)

Cartões amarelos: Welsh (PAN)

