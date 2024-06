Athletico comunica a saída do técnico Cuca após reunião no CT do Caju

Após reunião nesta segunda-feira, no CT do Caju, o Athletico comunicou a saída do técnico Cuca para a sequência da temporada. Assim, treinador e dirigentes chegaram ao consenso que é melhor encerrar o ciclo. Diante disso, o Furacão vai em busca de seu terceiro técnico no ano do centenário, visto que Juan Carlos Osório passou pelo clube no início do ano.

Durante a conversa, estiveram presentes Cuca, Márcio Lara (diretor financeiro), André Mazzuco (diretor de futebol) e Alexandre Leitão (CEO). O papo, portanto, durou cerca de 20 minutos e sacramentou a saída do comandante, que fazia um bom trabalho e já era tendência desde domingo (23).

Na coletiva após o 1 a 1 com o Corinthians, quando o time sofreu o terceiro gol seguido nos acréscimos, o treinador afirmou que pretendia ter uma conversa com a diretoria sobre seu futuro. Um dos fatores seria não concordar com as críticas da torcida e os gritos de “vergonha”.

Após a partida de ontem contra o Corinthians, o técnico Cuca solicitou a sua saída do comando técnico da equipe profissional do Athletico Paranaense. O pedido foi aceito pelo clube nesta manhã. A equipe principal do Athletico Paranaense será comandada, interinamente, pelo… pic.twitter.com/qOUl4rJcJ3 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 24, 2024

Antes da coletiva, Cuca reuniu o elenco e informou que estava fora do clube, segundo informações da jornalista Nadja Mauad. Na sequência, o profissional se dirigiu à sala de imprensa da Ligga Arena, onde teria também a presença de Fernandinho, mas a participação foi cancelada.

A postura do treinador não agradou a diretoria atleticana; Afinal, na visão interna, o treinador expôs publicamente uma situação que era tratada de maneira restrita. Isso tornou a permanência inviável e sacramentou a saída. Ele deixa o Furacão, clube pelo qual é torcedor, com 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

