Neymar se empolga com Estêvão: ‘Vai ser um gênio’

O jogador Est..v..o, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do EC Juventude, durante partida v..lida pela d..cima primeira rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O atacante Estêvão já deixou de ser uma promessa e já encanta o Brasil e o mundo com o seu talento. O jogador teve mais uma atuação de destaque, na vitória do Palmeiras diante do Juventude, neste domingo (23), pelo Campeonato Brasileiro. O bom desempenho do garoto vem chamando a atenção de muitos. O último deles foi Neymar.

Durante evento realizado nos Estados Unidos, o jogador do Al Hilal se empolgou ao falar sobre a joia do Verdão. O craque acredita que Estêvão será o grande futuro do Brasil.

“Acho que é um grande talento que vem surgindo hoje no futebol brasileiro. Acho que ele vai ser um gênio”, disse Neymar, durante o evento.

Recentemente, o atacante foi vendido para o Chelsea em uma negociação que pode render R$ 358 milhões aos cofres do Palmeiras. Ele vai permanecer no Verdão até a disputa do Mundial de Clubes da Fifa de 2025, que vai acontecer entre junho e julho do ano que vem, nos Estados Unidos.

Estêvão só pode ir oficialmente para o Chelsea depois que completar 18 anos. Ele faz aniversário em 24 de abril. Nascido na cidade paulista de Franca, o jovem de nome comprido (Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves) é cria do Verdão, onde começou a jogar em 2020.

Estêvão vem crescendo cada vez mais no Palmeiras

O atacante estreou como profissional no Brasileirão de 2023. Dessa forma, entrou em campo no último jogo do Palmeiras, na campanha do título. Ele ficou bastante no banco de reservas, mas depois conquistou espaço e chamou atenção pela habilidade ganhando raros elogios do técnico Abel Ferreira. Aliás, bem mais do que o fenômeno Endrick recebia.

