Liderança de Vegetti e presença de Felipe: os bastidores da vitória do Vasco

Com muito empenho e entrega em campo, o Vasco teve uma grande atuação e goleou o São Paulo por 4 a 1 , em São Januário, no último sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o vídeo de bastidores, divulgado pelo clube carioca, mostra que Vegetti exerceu seu papel de liderança dentro e fora de campo.

“A gente tem que ir daqui para cima, temos que prometer isso para nós. Não podemos olhar para baixo. Como disseram o Pedrinho e o Felipe, a gente pode ganhar, pode perder ou pode empatar, a forma (de jogar) é que não podemos negociar”, disse Vegetti.

Além disso, o técnico interino Rafael Paiva também incentivou o grupo logo após o importante triunfo que tirou o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento. O diretor técnico Felipe, ídolo do clube, também apareceu como uma referência no vestiário ao orientar os atletas, como o zagueiro João Victor.



“Que jogo do c******. Vocês jogaram demais. Independente do que aconteça agora, cobrem de vocês. Nada abaixo do que isso. A vitória, a derrota e o empate a gente não vai controlar, mas a forma de jogar vocês controlam. O quanto vocês deixam dentro de campo, o quanto vocês sagram e lutam um pelo outro até o final, o que a gente tem que cobrar entre nós é esse nível”, discursou Paiva.

Por fim, após o triunfo sobre o Tricolor Paulista, o Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), diante do Bahia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O time ocupa a 15ª posição, com 10 pontos, e busca embalar e seguir uma sequência positiva para subir na classificação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.