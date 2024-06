Neymar participa de evento de poker nos EUA e lucra bolada

Neymar ainda não recebeu a liberação para retornar aos gramados, até porque está em fase final de recuperação de lesão grave no joelho esquerdo. Assim, o craque usufrui desse momento para aproveitar com a família e amigos. Além de praticar alguns de seus hobbies.

Neste último caso, um deles é o poker. O camisa 10 do Al-Hilal se encontra nos Estados Unidos e participou de um evento da modalidade. Aliás, ele venceu o torneio, lucrou 306 mil dólares (R$ 1,6 milhão na cotação atual) e expôs a bolada em suas redes sociais.

Neymar disputou a competição com outros famosos do esporte e influenciadores. O jogador de basquete e amigo de Neymar, Jimmy Butler, que atua no Miami Heat, ficou na segunda colocação. Desse modo, o esportista lucrou quase 123 mil dólares (o equivalente a R$ 669 mil na cotação atual). Outro parceiro do atacante do Al-Hilal, Pedro Velasco garantiu o terceiro lugar. Portanto, ele embolsou 75,5 mil dólares (exatamente R$ 411 mil na cotação atual).

Além disso, dividiram a mesa os influenciadores brasileiros Jon Vlogs e Luiz Rizental, também conhecido como Brazil God. Os boxeadores Ryan Garcia e Dan Bilzerian também disputaram o torneio de poker.

Visita de Neymar a Seleção

Inicialmente, a ida de Neymar ao Estados Unidos envolvia um compromisso da Puma, sua patrocinadora, em Los Angeles. Coincidentemente, a Seleção Brasileira está hospedada próxima a cidade para a disputa da Copa América. Assim, ele foi visitar a delegação e jantou com os seus companheiros para dar um incentivo, no último domingo (23).

“Foi muito bom rever todos os meus companheiros. Vim dar um abraço neles antes da estreia da Copa América. Desejo toda a sorte do mundo a todos. Fui muito bem recebido, como sempre. São meus amigos. Gosto muito de todos. E voltar a sentir esse clima na Seleção Brasileira é bom demais. Estava com saudade”, comentou Neymar.

A Seleção vai estrear na Copa América contra a Costa Rica, nesta segunda-feira (24), às 22h, no SoFi Stadium. Colômbia e Paraguai são os outros integrantes do Grupo D.

