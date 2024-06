Copa América 2024: nove fatos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos

A Seleção Brasileira estreia na Copa América nesta segunda-feira (24), contra a Costa Rica, para escrever um novo capítulo de sua profunda relação com os Estados Unidos. Uma história que começou em 1976, ano em que a equipe jogou sua primeira partida no país, e que se mistura com a ida de Pelé para jogar em Nova Iorque, pelo Cosmos, no mesmo período.

Uma trajetória extensa – os EUA são o segundo país estrangeiro onde o Brasil mais jogou em sua história -, e que tem como ponto mais alto a conquista do tetracampeonato mundial, 20 anos atrás. O “Bola Vip”, então, fez questão de trazer estas memórias de volta.

A seguir, veja nove fatos mais importantes da presença da Seleção nos gramados norte-americanos

1) Os Estados Unidos são o segundo país estrangeiro que mais recebeu partidas da Seleção, contando torneios oficiais e amistosos. Foram 56 partidas até hoje e apenas a Argentina recebeu mais jogos do Brasil – 67.

2) A Seleção já disputou oito campeonatos nos Estados Unidos entre competições amistosas e oficiais, como Copa Ouro, Copa do Mundo e Copa América Centenário. Foram três títulos, dois amistosos (Taça Bicentenário de 1976 e Copa da Amizade de 1992) e o Mundial de 1994.

3) A seleção americana é o adversário que o Brasil mais enfrentou (13 partidas). Na sequência, vem México (sete), Honduras e El Salvador (três).

4) O maior artilheiro do Brasil é Romário, com 15 gols marcados. Em seguida, aparecem Neymar (dez gols) e Bebeto (nove gols).

5) Sessenta e um jogadores diferentes do Brasil marcaram gols pela seleção nos jogos nos Estados Unidos. Dinamite fez o primeiro. Endrick, o mais recente.

6) O primeiro jogo foi contra a Inglaterra, em 23 de maio de 1976, vitória brasileira por 1 a 0, gol de Dinamite.

7) Até a estreia na Copa América, foram 38 vitórias, 11 empates e sete derrotas da Seleção Brasileira nos Estados Unidos.

8) As maiores vitórias do Brasil em solo americano foram as goleadas de 8 a 2 sobre Honduras, amistoso disputado em 1994, e de 7 a 1 sobre o Haiti, pela Copa América Centenário, de 2016.

9) As maiores derrotas do Brasil nos EUA foram para o México por 2 a 0 (em 1996 e 2012) e para a Venezuela (em 2008).

