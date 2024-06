Fluminense não finaliza ao gol do Flamengo e sofre goleada neste fundamento

O Fluminense não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro e segue na lanterna. Assim, na derrota para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, o Tricolor pouco incomodou a meta do arquirrival e a diferença entre as finalizações das equipes chamou a atenção. Durante a partida, não houve um chute a gol sequer contra a meta de Rossi.

Dessa forma, nos quatro Fla-Flus disputados nesta temporada, o Tricolor sofreu uma goleada neste fundamento, assim como passou dois clássicos sem finalizar. Ao todo, já foram 20 a 3 para o Rubro-Negro, com uma equipe irreconhecível em campo, e o trabalho de Fernando Diniz questionado pela torcida.

Neste domingo (23), os comandados de Fernando Diniz chegaram a finalizar em duas oportunidades, entretanto sem direção. A primeira com Lima, que arriscou de fora da área, e a segunda em uma cabeçada de Thiago Santos. Outro detalhe importante é que o Tricolor ainda não estufou a rede do rival no ano.

Por fim, com apenas 6 pontos, o Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Vitória, no Maracanã. O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Número de finalizações nos Fla-Flus de 2024

1 – Flamengo 2 x 0 Fluminense (Taça Guanabara) — 3 a 2 em chutes a gol para o Rubro-Negro;

2 – Fluminense 0 x 2 Flamengo (Semifinal) — 11 a 0 em chutes a gol para o Rubro-Negro;

3 – Flamengo 0 x 0 Fluminense (Semifinal) — 1 a 1 em chutes a gol para o Rubro-Negro;

4 – Fluminense 1 x 0 Flamengo (Brasileirão) — 5 a 0 em chutes a gol para o Rubro-Negro.

