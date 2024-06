Braz sobre novo estádio: ‘Vai ser uma cidade do Flamengo’

O Flamengo está cada vez mais próximo de construir seu estádio próprio. Afinal, o terreno do Gasômetro, local que interessa ao clube, foi desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24/06).

Aliás, no último domingo (13/06), depois da vitória diante do Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, comentou detalhes do novo estádio rubro-negro.

Estádio do Flamengo

“Estava em cima do potencial construtivo que tem que ser transferido para outro lugar para viabilizar essa obra. Isso será feito. O Flamengo está muito forte na Câmara. Existe um entendimento que o projeto é muito bom para a cidade. Um projeto que dá empregos, cobre impostos, é um lugar em que está tendo uma transformação muito grande”, disse Braz na zona mista do Maracanã.

“Aliás, tenho certeza que, com o estádio, na verdade, não vai ser o estádio do Flamengo. Afinal, para mim, vai ser a cidade do Flamengo. Porque você vai ter o estádio, um anexo com restaurantes e diversos outros empreendimentos para possibilitar a vida desse local não só em dia de jogos.. Portanto, será um negócio ímpar para o Flamengo e para a cidade do Rio de Janeiro”, completou Braz.

O terreno do Gasômetro conta com 88,3 mil metros quadrados e fica localizado na zona central do Rio de Janeiro. Além disso, está próximo de locais como a Rodoviária Novo Rio e o Terminal Intermodal Gentiliza.

