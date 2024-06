Flamengo pretende usar Morro da Viúva para pagar parte do estádio

O Flamengo já tem um projeto para arcar com os custos da construção do estádio próprio. Afinal, os dirigentes rubro-negros planejam pagar parte do valor do Gasômetro com vendas de apartamentos no Morro da Viúva. A informação é do “ge”.

O Flamengo vendeu boa parte do Morro da Viúva em 2018. No entanto, os dirigentes rubro-negros seguem com 30% do empreendimento. O clube atualmente conta com 38 apartamentos no edifício.

Projeto do Flamengo

A ideia é vender os 38 apartamentos e conseguir arrecadar R$ 114 milhões. Assim, os valores adquiridos seriam repassados para construção do estádio próprio. O clube estima pagar aproximadamente R$ 150 milhões por cerca de 100 mil metros quadrados do Gasômetro.

O Flamengo, dessa forma, planeja pagar 85% do estádio próprio com vendas de apartamentos do Morro da Viúva. O projeto do clube é construir um palco para cerca de 80 mil torcedores, com bares, restaurantes, parques e telões no entorno do local.

A Prefeitura do Rio de Janeiro desapropriou do terreno do Gasômetro nesta segunda-feira (24/06). Portanto, os dirigentes rubro-negros estão cada vez mais próximos de construir seu estádio próprio. A área fica localizada no centro da cidade, perto da Rodoviária Novo Rio e do Terminal Gentileza.

