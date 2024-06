Holanda x Áustria: onde assistir, escalações e arbitragem

Holanda e Áustria fazem uma partida decisiva nesta terça-feira (25). As seleções entram em campo às 13h (de Brasília), em Berlim, em duelo que vai definir os dois primeiros colocados do Grupo D. Ambas as seleções têm chances de classificação e quem vencer confirma a vaga nas oitavas de final.

Como chega a Holanda

Líder do Grupo D com quatro pontos, a Holanda depende apenas de suas forças para ir às oitavas de final da Euro. Isto porque um simples empate diante dos austríacos confirma a classificação. Contudo, até mesmo a derrota pode levar a Laranja Mecânica para a próxima fase, dependendo do resultado entre França e Polônia, no outro jogo do grupo.

Além disso, é possível que o técnico Ronald Koeman faça algumas alterações na equipe, uma vez que Schouten e Veerman, pendurados, podem ficar de fora das oitavas de final caso recebam um cartão amarelo nesta terça-feira. Dessa maneira, Wijnaldum e Gravenberch ganhariam uma vaga entre os titulares.

No ataque, Depay e Weghorst disputam uma vaga entre os 11 iniciais.

Como chega a Áustria

Por outro lado, a Áustria chega embalada após a vitória sobre a Polônia na última rodada e pode confirmar a classificação em caso de mais um resultado positivo. A vitória garante a vaga na próxima fase, enquanto um empate pode colocar a seleção entre as melhores terceiras colocadas.

Por fim, o técnico Ralf Rangnick pode fazer mudanças na equipe em relação ao último jogo. Trauner, lesionado, é dúvida para a partida desta terça-feira, enquanto Gregoritsch pode ficar com a vaga de Arnautovic no ataque.

Holanda x Áustria

3ª rodada do Grupo D da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 25/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim (ALE)

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij e Aké; Schouten (Gravenberch) e Reijnders; Simons, Gakpo e Frimpong; Depay (Weghorst). Técnico: Ronald Koeman.

Áustria: Pentz; Posch, Lienhart, Danso e Mwene; Seiwald e Laimer; Baumgartner, Sabitzer e Wimmer; Gregoritsch (Arnautovic). Técnico: Ralf Rangnick.

Árbitro: Ivan Kružliak (ESL)

Assistentes: Branislav Hancko (ESL); Jan Pozor (ESL)

VAR: Marco Fritz (ALE)

Onde assistir: CazeTV e Amazon Prime Video

