Diniz é homenageado por torcedores após saída do Fluminense; veja repercussão

Fernando Diniz não resistiu à derrota para o Flamengo, quarta consecutiva no Brasileirão, e deixou o Fluminense após mais de um ano no clube. A demissão era um desejo de boa parte da torcida, mas não inibiu o sentimento de gratidão da predominância tricolor pela trajetória marcante. Não à toa, o clima nas redes sociais momentos após a oficialização da saída era de – muito – reconhecimento e homenagens.

“Obrigado por tudo ao MELHOR que já vi em toda minha vida. Você nos deu o MAIOR momento da história do Fluminense. Um final ruim jamais apagará essa história vitoriosa. Vitória do Fluminense e muito obrigado, Fernando Diniz. Um dos maiores da nossa história”, escreveu Emmanuel Luiz, torcedor do clube, em suas redes sociais.

A segunda passagem de Fernando Diniz se encerra como a mais longeva de um técnico do Fluminense no século XXI. Seu auge à frente do clube certamente ocorreu em 2023, quando conquistou o título inédito da Libertadores da América e, ainda por cima, sagrou-se campeão Carioca diante do arquirrival. O treinador ainda levantou o troféu da Recopa Sul-Americana 2024 ao superar a LDU e afastar um dos maior ‘fantasmas’ da história tricolor.

A realidade, no entanto, é outra. O Fluminense se complicou ainda mais no Campeonato Brasileiro após a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no último domingo (23). Com apenas uma vitória, o Tricolor amarga a lanterna da competição e soma seis pontos em 33 disputados até o momento.

Demissão de Fernando Diniz: repercussão

Fernando Diniz, agradecemos por suas conquistas, seu nome está marcado na história dos campeões do nosso clube. Desejamos sucesso na sua trajetória. Quem espera sempre alcança. pic.twitter.com/tyUlqiGHUa — FORÇA FLU (@oficialforcaflu) June 24, 2024

Desejo as melhores coisas pra esse cara, nosso professor, que estava com a gente no dia mais importante da nossa vida. Que ele consiga um caminho brilhante pela frente. Dói mas infelizmente chegou a hora d dar tchau. Obgdo por tudo Diniz?? — Grazy (@ownngirll) June 24, 2024

Diniz caiu e graças a Deus. Agora, ingratidão não! Muito obrigado por tudo Diniz, desde 2019 me deu muito mais alegria de estar no estádio, sem falar nos títulos de agora.

Dia estranho, alívio mas tristeza também.

Confiando que agora as coisas vão melhorar. ???????? — Vinicius G. Miranda (@Vinny_miranda) June 24, 2024

Não tem felicidade nenhuma nisso. Diniz tem o estilo de jogo mais autoral da América, e isso nos levou ao topo dela. A mudança era melhor pra todo mundo, mas é uma perda muito grande. Acredito numa volta futura pra alçar vôos mais altos outra vez. MUITO OBRIGADO DINIZ???????????? pic.twitter.com/KnK72UomIn — Pedri comentarista de Eurocopa/Copa América ???????? (@PwdriFFC) June 24, 2024

