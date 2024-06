Mayke exalta bom momento do Palmeiras e projeta duelo contra o Fortaleza

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (24), após bater o Juventude por 3 a 1 no domingo (23), no Allianz Parque, pela 11° primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos goleadores da vitória em cima da equipe jaconera, o lateral-direito Mayke analisou o bom momento vivido pela equipe no Brasileirão e projetou um duelo complicado contra o Fortaleza, no meio de semana.

“Nosso grupo está enxuto, então é trabalhar bastante para, quando o Abel precisar, entrar e dar o máximo. Todos quando entram estão dando conta do recado. Por isso o Palmeiras é grande. Entramos para disputar o título em todos os campeonatos e no Brasileiro não é diferente. São cinco vitórias seguidas no momento e é importante estar sempre pontuando. Dentro de casa não podemos desperdiçar pontos”, disse Mayke, que prosseguiu:

“Jogar contra o Fortaleza já é difícil, ainda mais lá. O clima, o campo, a torcida. Mas vai ser difícil para os dois. Vamos viajar e tentar fazer um grande jogo. No Brasileiro, é importante somar pontos e vamos lá para tentar buscar os três pontos”, completou.

Como foi o treino do Palmeiras

O Verdão teve uma boa notícia nesta segunda-feira, já que o meia Rômulo iniciou a transição física e fez movimentações com e sem bola com o Núcleo de Saúde e Performance no gramado. Ele está fora por conta de uma lesão na coxa direita. Os atletas que foram titulares do confronto do fim de semana, por sua vez, fizeram um treino da recuperação no centro de excelência. Por fim, o restante foram ao campo realizar trabalhos técnicos com Abel Ferreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.