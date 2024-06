VÍDEO: Prefeitura do Rio mostra impacto do estádio do Flamengo na cidade

Prefeitura explica impacto da construção do estádio do Flamengo, em terreno do Gasômetro - (crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Flamengo nunca esteve tão próximo de realizar um dos maiores sonhos da história do clube: a construção do estádio próprio. Este objetivo se tornou ainda mais palpável após a desapropriação do terreno do Gasômetro por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, oficializado na manhã desta segunda-feira (24). Agora, a idealização vai ganhando formas e seu impacto pode, inclusive, ser visto em vídeo nas redes sociais.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, compartilhou em seu perfil nas redes sociais um vídeo de apresentação do estádio. O conteúdo tem como objetivo não só celebrar a conquista rubro-negra, mas principalmente explicar alguns dos impactos positivos para o Rio de Janeiro com a construção do novo ”marco arquitetônico” – como definiu a Prefeitura.

“Com a demolição da perimetral, a região portuária do Rio saiu das sombras. O carioca foi reapresentado à Baía de Guanabara. O Porto Maravilha devolveu horizontes e incorporou os icônicos Museu do Amanhã e mar (…). E o que ainda falta para coroar essa revolução urbanística inspirada em cases internacionais? E se agora esse espaço da cidade se tornasse tão grande a ponto de abrigar uma Nação? Sim, o porto merece ancorar o sonho da maior torcida do planeta. Sim, esse é o lugar do novo estádio do Flamengo. Sim, é aqui que o sonho se torna realidade. Sim, é daqui que ecoaram para o mundo gritos de gols e celebrações de títulos. Explode, Nação. Aqui, será sua nova casa. Bom para o Flamengo, mas excelente para cidade”, e prosseguiu:

“Primeiro, a criação do estádio do Flamengo impulsionará a revitalização urbana e turística do Porto Maravilha. Segundo, será uma nova fonte de arrecadação de impostos para saúde, segurança e educação. Terceiro, a localização estratégica facilita a integração ao transporte público – incluindo aeroportos e rodoviária interestadual. Quarto, o estádio valorizará os imóveis no entorno. Quinto, hotéis, bares e restaurantes se beneficiarão do fluxo contínuo de visitantes. Sexto, criação de novos empregos diretos e indiretos. Sétimo, projetos modernos garantem infraestrutura sustentável e avançada. Oitavo, o espaço será multifuncional para jogos, shows e eventos culturais. Nono, um marco arquitetônico projetado por especialistas. Décimo, fortalecimento da identidade do Flamengo, aumentando receitas e a presença na região. Novo estádio do Fla, o torcedor rubro-negro merece. O Flamengo que investe, mas o Rio que ganha mais”.

Veja o vídeo completo

Vídeo de apresentação do novo estádio do Flamengo. ???? Divulgação pic.twitter.com/sXjoFwyBjt — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) June 24, 2024

Terreno do Gasômetro

Com 88,3 mil metros quadrados, o terreno do Gasômetro pertence a um fundo de investimentos gerido pela Caixa Econômica Federal. O espaço fica localizado ao lado da Rodoviária Novo Rio e do Terminal Intermodal Gentiliza – conexão dos serviços BRT, VLT e ônibus municipais.

A desapropriação leilão em hasta pública, como publicado no Decreto, significa que o terreno será leiloado de forma judicial. O valor arrecadado será repassado para Caixa Econômica em forma de compensação. O vencedor terá de cumprir obrigatoriedades determinadas pelo prefeito. Entre elas: a construção de um estádio, de um centro de convenções e de outros equipamentos.

Por fim, a desapropriação de terreno privado por parte do Poder Executivo está prevista na Constituição. Desde que haja interesse público e pagamento de indenização prévia, além do cumprimento de uma série de requisitos legais.

Flamengo celebra desapropriação

“Nosso projeto prevê um enorme investimento financeiro no local, capaz de ajudar na transformação de toda a região do entorno do novo estádio, valorizando em muito a área e entregando para nossa cidade um novo e moderno espaço, tanto de entretenimento quanto comercial. Fica o nosso registro dos mais sinceros agradecimentos ao prefeito Eduardo Paes e ao Deputado Federal Pedro Paulo pela sensibilidade que ambos sempre tiveram a respeito deste tema e pela visão empreendedora e positiva em relação ao desenvolvimento econômico e social da cidade do Rio de Janeiro”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.