Messi faz 37: Antonella homenageia marido, que responde com declaração fofa

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, fez uma declaração ao marido, que completa 37 anos nesta segunda-feira. Amiga de infância do argentino, Anto foi econômica nas palavras públicas, mas compartilhou um momento ao lado dele e dos três filhos do casal: Thiago, Ciro e Matteo.

“Feliz aniversário amor @leomessi. Te amamos infinito ♥?”, postou ela.

Messi manda recado fofo

O argentino respondeu nos comentários e deu dimensão do tamanho da saudade que está da família. No momento o craque está concentrado com a seleção argentina para a disputa da Copa América.

“Muito obrigado minha vida, amo vocês e sinto falta de vocês!!!”, disse.

Craque na Copa América

Lionel tem como primeiro desafio, nesse novo ciclo, tentar levantar mais uma taça com a Argentina e manter a hegemonia do país que vem empilhando conquistas nos últimos anos. Além disso, o craque está acumulando recordes pessoais.

Isso porque, após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre o Canadá, Lionel atingiu recorde histórico na Copa América. Afinal, o craque se tornou o jogador com mais partidas pela competição continental.

Dessa forma, o jogador agora soma 35 jogos, em sete edições diferentes, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 e 2024. Nesse sentido, ele superou uma marca que já durava 71 anos e pertencia ao goleiro chileno Sergio Livingstone, que fez 34 partidas ao longo das edições de 1941, 1942. 1945, 1947, 1949, 1953.

“Não sou de mirar essas coisas dos recordes. Simplesmente agradecido e disfrutando de estar mais uma vez na Copa América, em uma competição oficial com a seleção”, disse o camisa 10 ao jornal argentino “Olé”.

Por fim, a Argentina volta a campo na próxima terça, para medir forças com o Chile, em Nova Jersey. No momento, a seleção lidera o grupo A, com três pontos. Nesta sexta-feira (21), aliás, Chile e Peru se enfrentam às 21h (de Brasília) e completam a primeira rodada da chave.

