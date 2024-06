Athletico-PR x Botafogo (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas na tabela de classificação, Athletico-PR e Botafogo vão medir forças no Brasileirão Sub-20. A bola rola nesta terça-feira (25/06), às 15h (de Brasília), no CT do Caju, em Curitiba, pela 11ª rodada.

Onde assistir

A Rede Furacão (Youtube) transmite o jogo entre Athletico-PR e Botafogo, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Athletico-PR

O Furacão chega embalado e motivado no CT do Caju. Afinal, os jovens rubro-negros vêm de duas vitórias consecutivas e estão na terceira colocação do campeonato. Uma vitória pode colocar as joias paranaenses na segunda posição. Portanto, Caco Espinoza, técnico do time, pretende ir com força máxima em campo.

O treinador, dessa forma, aposta na qualidade do meio-campista Dudu e na eficiência do atacante Emersonn para sair vencedor. Além disso, os zagueiros Marcos André e Arthur Dias, que vêm protagonizando atuações sólidas, também iniciam em campo como titulares.

Como chega o Botafogo

O Glorioso não vem fazendo uma boa campanha e chega muito pressionado em Curitiba. Afinal, as joias alvinegras têm somente uma vitória na competição e estão na antepenúltima colocação. Portanto, os comandados de Eduardo Oliveira buscam um triunfo fora de casa para sair da zona de rebaixamento.

O técnico alvinegro deve repetir os titulares do jogo anterior e entrar em campo em um 4-3-3. Assim, Bernardo Valim fica responsável pela armação das jogadas, com João Guilherme, Kauan Toledo e Vargas formando um trio no ataque.

ATHLETICO-PR X BOTAFOGO

Décima primeira do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 25/06/2024, às 15h (de Brasília)

Local: CT do Caju, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Maksym; Fábio Lucas; Marcos André, Arthur Dias e Leo Derick; Guilherme Back, Ataíde, Dudu e Lucca; João Cruz e Emersonn. Técnico: Caco Espinoza.

BOTAFOGO: Cristiano; Kauê Leonardo, Rodrigo Guet, Otávio e Foguete; Justino, Rhuan Lucas e Bernardo Valim; João Guilherme, Kauan Toledo e Vagas. Técnico: Eduardo Oliveira

Árbitro: Marco Antonio dos Santos Travessolo (PR)

Assistentes: Weber Felipe Silva (PR) e Bruno Fernando Aparecido Rohling (PR)

