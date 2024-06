França x Polônia: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Eurocopa. Nesta terça-feira (25), França e Polônia se enfrentam às 13h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela terceira e última fase do Grupo D. Os franceses estão com a vaga para as oitavas de final encaminhada, enquanto os poloneses já estão eliminados da competição.

Como chega a França

Embora esteja com a classificação encaminhada para as oitavas de final, a França ainda busca encerrar a primeira fase na liderança do Grupo D. Dessa maneira, o técnico Didier Deschamps não deve poupar seus jogadores e pode entrar em campo com força máxima para manter a invencibilidade na Euro.

No entanto, ainda existe a dúvida sobre a presença ou não de Mbappé. Após fraturar o nariz na partida de estreia, o camisa 10 ficou no banco de reservas na segunda rodada e existe a possibilidade do atacante ganhar alguns minutos nesta terça-feira.

No momento, a França é a vice-líder do Grupo D, com os mesmos quatro pontos da líder Holanda. Áustria, com três, e a Polônia, com zero, completam a chave.

Como chega a Polônia

Por outro lado, a Polônia já está eliminada da Euro após as duas derrotas nas duas primeiras rodadas. Dessa maneira, os poloneses apenas cumprem tabela nesta terça e vão tentar estragar a festa francesa. A boa notícia, no entanto, é que o Lewandowski, poupado nos dois primeiros jogos, deve começar a partida entre os titulares.

França x Polônia

3ª rodada do Grupo D da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 25/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

França: Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni, N’Golo Kanté e Adrien Rabiot; Ousmane Dembelé, Marcus Thuram (Mbappé) e Antoine Griezmann. Técnico: Didier Deschamps.

Polônia: Szcz?sny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Urbanski, Robert Lewandowski. Técnico: Michal Probierz.

Árbitro: Marco Guida (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Onde assistir: SporTV e Globoplay

