Marcelo ‘vive um inferno’ no Fluminense, afirma jornal espanhol

Opinião sobre Marcelo

“Marcelo alcançou a glória no final de 2023 ao conquistar a primeira Copa Libertadores da história do Fluminense e declarou que este foi o título mais importante de sua carreira, mesmo após acumular recordes no Real Madrid. Porém, agora, alguns meses depois, o lateral de 36 anos vive a parte mais dramática do futebol. Seu time está na última posição do Brasileirão, ele perdeu os últimos jogos por lesão e a torcida está furiosa”, disse o “AS”.

O jornal destacou ainda o trabalho questionado de Fernando Diniz, que acabou demitido nesta segunda-feira. Além disso, a derrota para o Flamengo também foi lembrada. Isso porque o resultado afundou o Flu na lanterna e colocou o Fla na liderança.

Idade avançada do Flu e Germán Cano

O jornal ainda falou sobre a idade avançada dos jogadores do Fluminense, com jogadores como Felipe Melo, Fábio e Thiago Silva, que ainda vai estrear. Além disso, os reforços de Renato Augusto , Douglas Costa e Terans não teriam funcionado.

O “AS” afirmou ainda que muito da péssima fase do Tricolor se deve ao momento de Germán Cano, que não vive um momento goleador como em 2023.