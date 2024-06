Athletico procura estafe de Diniz, recém-demitido pelo Fluminense

A dança das cadeiras dos treinadores do Brasileirão ganhou novos capítulos nesta segunda-feira (24). E o Athletico, que demitiu o técnico Cuca nesta manhã, já contatou Fernando Diniz, recém-demitido pelo Fluminense.

Segundo o portal “ge”, o Furacão já revelou ao estafe do treinador que deseja sua contratação para o restante da temporada. O contato, ainda de acordo com a publicação, aconteceu horas depois do anúncio de demissão por parte do Flu. Diniz treinou o Athletico entre 2017 e 2018, deixando boa impressão em Curitiba.

Não à toa, o presidente do clube, Mario Celso Petraglia, tem admiração pelo treinador. Diniz também já trabalhou com André Mazzuco, atual diretor de futebol do Athletico. Foi em 2021, quando Mazzuco contratou o treinador pelo Santos.

A passagem de Diniz pelo Athletico durou 21 jogos, com cinco vitórias, sete empates e nove derrotas – 35% de aproveitamento. Desde então, passou por Fluminense (duas vezes), São Paulo, Santos, Vasco, além da Seleção Brasileira.

