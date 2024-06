Internacional tem dois compromissos no Heriberto Hülse na semana

Lateral-esquerdo do Internacional, Renê, conduz a bola no gramado do Heriberto Hülse, no empate com o São Paulo - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional vai passar por uma situação inusitada nesta semana. Isso porque em um período de cinco dias, a equipe vai atuar duas vezes no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Inicialmente, será mandante e recebe o Atlético pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, na próxima quarta-feira (26). Em seguida, enfrenta o Tigre na condição de visitante, pela 13ª rodada da Série A, às 18h30, no domingo (30).

Esta é a segunda oportunidade que o Heriberto Hülse será a casa do Internacional no ano. Isso porque no dia 13 de junho, o estádio foi o palco do empate em 0 a 0 com o São Paulo. Vale relembrar que o Beira-Rio ainda não tem condições de voltar a receber um jogo. Exatamente por conta dos prejuízos causados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

A utilização do estádio será no dia 10 de julho. Na ocasião, haverá o embate com o Juventude pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Anteriormente a esta partida, o Colorado será mandante contra o Vasco, porém sem a definição de um local.

Internacional mostra superação após tragédia

O Internacional consegue superar o obstáculo de atuar longe da sua casa desde a tragédia no estado gaúcho. Desde então foram oito jogos, sendo cinco vitórias, um empate e duas derrotas. No Campeonato Brasileiro, após revés para o Vitória, o time se recuperou rápido e engatou dois triunfos consecutivos. O último resultado positivo, aliás, foi sobre exatamente o seu arquirrival, no Couto Pereira, em Curitiba. Tal situação é considerada surpreendente, pois com dois jogos a menos na Série A, o Inter se encontra na sétima colocação, com 17 pontos.

