Ex-de Fiuk é apontada como novo affair de Gabigol

A modelo e influenciadora Thaisa Carvalho, de 26 anos, é apontada como o novo amor de Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo.

Os rumores de um novo relacionamento de Thaisa começaram quando o cantor Jorginho Farias postou foto com a irmã do atleta flamenguista, Dhiovanna Barbosa, que também é amiga da influenciadora.

Na imagem postada no Instagram, Farias escreveu na legenda: “Irmã e cunhada”. Isso já ligou o alerta de todos.

Em outros momentos, no entanto, Gabriel comentou fotos da modelo com emojis de aranha e teia. E ela respondeu com emojis de risos e coração.

Conheça Thaisa

Thaisa nasceu no Rio de Janeiro, é flamenguista de coração e já trabalhou como atriz. Atualmente é modelo e colocou em sua biografia, no Instagram, ser CEO de um Salão de Beleza e uma marca de roupa em Santos. Ela é formada em atuação na Escola de Atores Wolf Maya.

