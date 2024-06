Espanha vence com o time reserva e elimina Albânia da Euro 2024

Chegou ao fim o sonho da Albânia. Azarona no grupo da morte, a seleção comandada pelo técnico brasileiro Sylvinho perdeu para a Espanha por 1 x 0, nesta segunda-feira (24/6), em Dusseldorf, e se despediu da Euro 2024. Mesmo com os reservas por já estar classificada para as oitavas, a La Roja contou com o gol de Ferran Torres ainda no primeiro tempo e garantiu os 100% de aproveitamento.

Soberanos na chave B, os espanhois comandados por Luis de la Fuente estão com lugar garantido no mata-mata, mas precisam esperar o fim da fase de grupos para conhecer o adversário, que será um dos melhores terceiros colocados. Com apenas um empate, após ter perdido de virada para a Itália na estreia e empatado no fim com a Croácia, a Albânia terminou na lanterna. Os próprios italianos ficaram com o segundo lugar, enquanto os croatas precisam de um milagre para avançar na repescagem.

Mesmo com dez titulares poupados – apenas o zagueiro Laporte começou jogando –, a Espanha não teve problemas para construir o resultado e o gol veio cedo. Aos 11 minutos, Ferrán Torres aproveitou o passe de Dani Olmo para bater cruzado e balançar as redes do 1 x 0. O placar só não foi maior porque o goleiro Thomas Strakosha parou as tentativas de Merino e Joselu, que por pouco não marcou um golaço de voleio.

Do outro lado, a Albânia demorou para conseguir oferecer perigo e as oportunidades só vieram no final do jogo com o desespero da eliminação. Ainda assim, não tiveram chances claras e David Raya não teve muito trabalho na meta espanhola.

Com o resultado, a Espanha, assim como a Itália, se juntaram à Alemanha, Suíça e Portugal como as únicas já classificadas para as oitavas.

Ficha técnica:

Albânia x Espanha – Terceira rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024

Data: segunda-feira, 24 de junho de 2024

Local: Merkur Spiel Arena, Dusseldorf, Alemanha

Arbitragem: Glenn Nyberg (Suécia)

Gol: Ferran Torres

Cartões amarelos: Bajrami e Berisha (Albânia); Vivian (Espanha)

Albânia

Strakosha; Balliu, Ajeti, Djimsiti e Mitaj; Ramadani e Asllani; Asani (Muçi), Laci (Berisha) e Bajrami (Hoxha); Manaj (Broja). Técnico: Sylvinho

Espanha

Raya; Jesús Navas, Vivían, Laporte (Le Normand) e Grimaldo; Zubimendi, Merino e Dani Olmo (Baena); Ferran Torres (Yamal), Joselu (Morata) e Oyarzabal (Fermín López). Técnico: Luis De La Fuente