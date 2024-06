Chile x Argentina: onde assistir, escalações, arbitragem

Atual campeã da Copa América e vindo de vitória na estreia da edição de 2024 do torneio, a Argentina volta a campo nesta terça-feira (25/6). Pela segunda rodada do Grupo A, enfrenta o Chile no Metfife Stadium em Nova Jersey. O jogo será às 22h (de Brasília). Um triunfo dos argentinos classifica os Hermanos para as quartas de final. O Chile, que empatou na estreia com o Peru, entra como franco atirador.

O jogo tem jeito de forra para a Argentina. Na Copa América de 2016 (em 26/6, quase há exatos oito anos), neste mesmo estádio, o Chile bateu os argentinos nos pênaltis (4 a 2, após 0 a o no tempo normal) e sagraram-se campeões.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 22h (de Brasília).

Como está o Chile

O Chile passou perrengues para esta partida. A começar, um atraso no voo de Dallas, onde estava, para NY. por causa de forte tormenta. Depois, já em Nova York, seu avião ficou uma hora para pousar, pois havia várias aeronaves em processo de descida. E mais uma hora para sair do aeroporto. Afinal, todas as saídas estavam fechadas por causa da presença do candidato à presidência americana Donald Trump no local. Apenas depois que o político saiu foi que ocorreu a liberação.

Para este jogo, o Chile tem um desfalque certo: Diego Valdez. O apoiador se machucou no duelo com o Peru, está vetado e dificilmente terá condições de jogo para o duelo com o Canadá, pela terceira rodada. Assim, xxx começa entre os titulares. Outra mudança deve rolar no ataque. Vargas foi titular na estreia, mas Brereton deve ter uma oportunidade.

O treinador Gareca, aos ser perguntado sobre o jogo decepcionante do Chile contra o Peru, disse que espera melhor performance nesta terça diante dos campeões do mundo e da Copa América.

“O jogo com o Peru serviu para mostrar que temios de melhorar. Restam duas partidas e temos chance sde avançar. Então, nesse momento, estamos como começamos: com possibilidade de pasar de fase”.

Como está a Argentina

A imprensa argentina lembra que Scaloni não tem o histórico de repetir escalações. Assim, dá como certa algumas mudanças. Principalmente pelo fato dos Hermanos terem cometido alguns erros defensivos contra os canadenses. Dessa forma, é provável que o zagueiro Otamendi entre na zaga e Tagliafico apareça como favorito à lateral esquerda. Nesse caso, Lisandro Martínez e Acuña poderiam ir para o banco. Também é certo que Enzo Martínez comece como titular no meio de campo. Assim, Di Maria ou Paredes podem começar no banco. Na fente a dúvida de sempre: começa Lautaro Martínez ou Álvarez? Mas Messi, aniversariante desta segunda-feira, é presença certa.

Scaloni não divulgou o time e aproveitou a coleticva de imprensa para elogiar a seleção rival.

“O Chile tem excelentes ataca ntes e temos de estar preparados. Mas não vejo esse jogo como uma forra da final de 2016. Se eu falei que embora tenhamos vencido a Copa em 2022 e hoje o tempo é outro e o que rolou no passado não vale para o presente, não seria diferente com algo que ocorreu em 2016”, disse.

CHILE X ARGENTINA

2ª rodada do Grupo A da Copa América

Data e horário: 25/6/2024, 22h (de Brasília)

Local: MetLife, New Jersey (EUA)

CHILE: Bravo; Isla, Lichnovsky, Paulo Díaz e Suazo; Pulgar e Núñez; Victor Dávila, Sánchez e Osorio; Brereton (Vargas). Técnico: Gareca

ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez (Otamendi) e Tagliafico (Acuña); De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister e Di Maria (Paredes), Messi e Álvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

