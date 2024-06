Kleberson é apresentado no América-MG e cita lenda do Manchester United

Kleberson com o Fred Cascardo, diretor do clube mineiro - (crédito: Foto: Mourão Panda América MG)

O América Mineiro apresentou nesta segunda-feira (24) o pentacampeão Kleberson, como seu novo diretor técnico. Em sua apresentação, o ex-volante falou sobre os ensinamentos que recebeu de Alex Ferguson, no Manchester United, da Inglaterra.

No clube inglês com o comando de Ferguson, o brasileiro atuou entre 2003 e 2007. Na época, Kleberson chegou ao clube junto de Cristiano Ronaldo. Ele também destacou o período de 11 anos em que esteve nos Estados Unidos, primeiro como jogador e depois como dirigente.

“Eu me capacitei não só nas licenças de treinador, mas também fiz um curso de gestão. Eu sempre digo que a maior experiência que a pessoa pode ter é a convivência. Tive a oportunidade de trabalhar com um grande gestor, Sir Alex Ferguson. Ele é um ‘manager’ que organiza todas as áreas do clube, tem todo carinho com os jogadores, com funcionários, com a própria comissão, isso me deu uma visão ótima”, disse Kleberson em sua apresentação.

Kleberson, aliás, detalhou como trabalhará no América-MG. Ele contribuirá diretamente com os jogadores e o técnico Cauan Oliveira, e destacou sua atuação no futebol feminino do clube.

“Vou desempenhar essa função bem próxima do treinador Cauan, que se capacitou muito para essa oportunidade que está tendo. Minha função será agir no dia a dia. Desde que chego ao CT, tenho em vista fazer o melhor para os atletas poderem corresponder ao que o Cauan pede. Esse será o trabalho que exercerei no clube. Estarei bem próximo do futebol de base e tentarei estar próximo do feminino”, finalizou o dirigente.

América-MG é o líder da Série B

O América-MG lidera a Série B, empatado em pontos com o Avaí, mas com saldo de gols maior: seis contra quatro. O Coelho volta a campo para enfrentar o time catarinense nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio do Independência.

