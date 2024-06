Sport faz gol contra bizarro e perde do Novorizontino

Nesta segunda-feira (24), o Novorizontino derrotou o Sport por 2 a 1, na Arena Pernambuco, pela 12 rodada da Série B. O triunfo colocou o Leão do Vale na nona colocação, com 18 pontos. Enquanto isso, o time pernambucano fica na quinta posição, com 19 pontos. Os gols do Novorizontino saíram na etapa inicial. O primeiro foi através do zagueiro Alisson Cassiano, que marcou um gol contra bizarro. Na sequência, Fabricio Daniel ampliou. O Sport descontou com Fabrício Domínguez.

Calendário

Na próxima rodada, o Sport busca a sua recuperação diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O Novorizontino recebe o Mirassol.

Primeiro tempo e gol contra bizarro

Um gol contra bizarro aos 21 segundos de jogo definiu o confronto. O Sport deu a saída de jogo quando a bola caiu nos pés do zagueiro Alisson Cassiano. O defensor tocou para trás e não viu o posicionamento do goleiro Caíque França. O gol contra foi consolidado e o Leão desabou dentro de campo. Abalado, o time pernambucano ainda viu o Novorizontino ampliar antes do intervalo na cobrança de pênalti. Fabricio Daniel bateu firme e saiu para comemorar.

Segundo tempo e pressão do Sport

No prejuízo, o Leão voltou ao gramado para tentar o abafa. Porém, a melhor chance veio na finalização de Felipe. A bola ainda desviou no marcador e o goleiro Jordi fez um milagre para mandar a linha de fundo. Aos 32 minutos, em jogada pela esquerda, a bola Zé Roberto cruzou, a zaga não afastou e Fabricio Domínguez descontou. Porém, a reação parou por aí e o Novorizontino conseguiu segurar o resultado.

Jogos da 12ª rodada da Série B

Sábado (22/06)

CRB 1 x 0 Guarani

Operário-PR 0 x 1 Botafogo-SP

Ituano 1 x 1 Brusque

Domingo (23/06)

Chapecoense 1 x 2 Paysandu

Vila Nova 1 x 2 Goiás

Segunda-feira (24/06)

Sport 1 x 2 Novorizontino

Terça-feira (25/06)

Mirassol x Santos

América-MG x Avaí

Ponte Preta x Ceará

Amazonas FC x Coritiba

