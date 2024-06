Corinthians e Vitor Pereira não chegam a acordo por dívida de ação

O Corinthians terá mais uma batalha judicial nos próximos dias. Desta vez, o empate será com Vitor Pereira, treinador que passou pelo clube ao longo da temporada 2022. O português entende que ainda tem dinheiro a receber do Alvinegro e cobra R$ 7,5 milhões.

De acordo com as informações do ge, Vitor Pereira e seus advogados alegam que o Corinthians não honrou com os depósitos de FGTS e, de quebra, também não pagou o 13º salário referente aos nove meses que trabalhou no CT Joaquim Grava.

Na primeira reunião entre as partes, não houve acordo. Sendo assim, o caso será julgado no mês de julho e o temor é que o Corinthians tenha um novo problema de dívida para quitar o curto prazo.

Contratado em fevereiro de 2022, Vitor Pereira acumulou histórias boas no Corinthians, mas foi embora sem deixar saudades. O grande motivo foi alegrar problema com a sogra para não renovar contrato. Poucos dias depois, ele fechou com o Flamengo. A torcida do Timão não aceitou a escolha e protestou contra o português na rede social.

Se fora de campo a polêmica foi grande, dentro das quatro linhas, Vitor Pereira por muito pouco não foi campeão. O português foi vice-campeão da Copa do Brasil. No total, ele venceu 29 jogos, empatou 16 vezes e perdeu 18 duelos. Atualmente, apesar de contar com grandes clubes no currículo, o treinador dirige o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

