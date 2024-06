Lewandowski descarta aposentaria e fala sobre Mbappé, antes de jogo da Eurocopa

O atacante polonês Robert Lewandowski está 100% recuperado e pronto para encarar a França, no jogo da última rodada da fase de grupos da Eurocopa. Atualmente capitão e também maior artilheiro da Polônia, o jogador do Barcelona desabafou sobre a dificuldade de lidar com a lesão muscular e descartou a aposentadoria da seleção.

O jogador de 35 anos não atuou diante da Holanda, e entrou no segundo tempo na derrota para a Áustria. Assim, ele falou sobre sua condição física e o que espera dar aos torcedores poloneses.

“Foi difícil para mim, um momento duro, não estar totalmente bem para auxiliar o time enquanto me recuperava da lesão. Foi um pouco dramático para mim. Após anos representando a seleção, eu queria estar 100% fisicamente. Fora de campo, tive em vista ajudar quando passávamos tempo juntos. Foi uma situação muito difícil para mim. Agora posso dizer que estou pronto. É um pouco tarde demais, mas há um jogo para disputar. Queremos dar alegria aos nossos torcedores. Olho para esse time, essa nova geração… Aprendi muito com os mais jovens, acho interessante como têm perspectivas diferentes. Isso me deu mais energia. Tenho quase 36 anos, mas ainda tenho fogo dentro de mim. Hoje sinto e vejo que essa seleção tem um futuro. Construímos algo aqui, vejo potencial., disse o craque polonês.

Todavia, a Polônia não tem mais chances de classificação. Em último lugar no grupo D, perdeu seus dois jogos iniciais e agora terá o duelo diante da França. A Holanda lidera com quatro pontos, mesma pontuação dos franceses. Assim, Lewandowski analisou o duelo contra a seleção vice-campeã do mundo e também falou sobre Mbappe.

Lewandowski fala sobre momento de Mbappe.

“Lembro muito bem de jogar com uma máscara. Não é nada legal, especialmente para atacantes que jogam na grande área. Lembro de ter problemas para reagir, ver os jogadores, ver a bola. Eu ficava mais lento, foi um desafio. Não é agradável, mas a saúde é o mais importante. Você quer ganhar a todo custo, mas não lembro de jogar bem com a máscara. Custará para o Mbappé, sei como ele vai se sentir”, finalizou o atacante da Polônia.

A Polônia enfrentará a França nesta terça-feira (25), às 13h (de Brasília). O jogo valerá pela terceira e última rodada da fase de grupos.

