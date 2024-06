São Paulo faz reunião com Luis Zubeldia e descarta demissão

Luis Zubeldía pressionado no cargo de técnico do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

A goleada sofrida pelo São Paulo diante do Vasco da Gama deu o que falar nos bastidores do MorumBIS. Antes empolgada com o início do técnico Luis Zubeldía, a torcida ligou o sinal de alerta com o trabalho apresentado pelo argentino e a diretoria resolveu agir com uma reunião.

Apesar de inúmeros rumores sobre um possível desgastes dos jogadores com Luis Zubeldía, o clima no Tricolor é de alinhar a rota e acabar com a crise o mais rápido possível. Sendo assim, a pressão se volta aos jogadores, que precisam dar uma resposta.

O entendimento é que não tem motivo para demitir o treinador e o presidente Julio Casares respalda a comissão técnica. A ideia é dar tranquilidade e tempo para o trabalho ser desenvolvido ao longo do ano.

Vale citar, que antes de perder os últimos dois jogos, Luis Zubeldía estava invicto e colecionava recordes a frente da equipe. Agora, ele precisa dar uma resposta e melhorar o desempenho do time. Desde a sua chegada ao time paulista, o argentino coleciona 14 jogos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. O ataque marcou 22 gols e a defesa levou 11.

O próximo compromisso do São Paulo será na quinta-feira. Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor encara o Criciúma. O duelo será no MorumBIS.

