Pedro revela detalhes em cobrança de pênalti: ‘Virei o pé na hora’

O atacante Pedro foi novamente decisivo para o Flamengo. No último domingo (23), ele marcou de pênalti e garantiu a vitória no clássico contra o Fluminense, em jogo do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Assim, o jogador destacou como fez a cobrança.

Muitos torcedores criticaram como ele bateu a penalidade e o camisa 9 contou detalhes do que ocorreu durante a confirmação do pênalti e a frieza para marcar aos 40 minutos do segundo tempo.

“Na hora, virei o pé quando vi ele caindo para o lado. É algo muito rápido ali, mas que treino bem para executar no jogo, ter a frieza e tranquilidade durante a partida”, falou Pedro, em entrevista à FlaTV.

Por outro lado, Pedro também alertou que estudou como o goleiro Fábio, do Fluminense, costuma se posicionar em penalidades, e o fato de ele ter se adiantado o atrapalhou.

“Bater pênalti no Fla-Flu não é fácil, uma pressão muito grande, mas a gente está acostumado com essa pressão desde quando entra no futebol. Quando o pênalti é marcado, o barulho ensurdecedor que fica é enorme, então tento me concentrar ao máximo no que tenho que fazer, que é a batida e no goleiro. Treinei durante a semana, sabia que o Fábio sai um pouquinho antes e pude deslocá-lo batendo olhando para ele. A bola ainda desviou nele, mas acredito que ele adiantou um pouco e isso me dificultou na hora. Mas consegui observar ele caindo e virei o pé. Gol importante que nos deu a vitória”, finaliza Pedro.

Pedro é o artilheiro do Flamengo em 2024

Pedro, aliás, chegou ao seu gol de número 24 na temporada. O Flamengo lidera o campeonato brasileiro com 24 pontos em 11 jogos. Assim, seu próximo compromisso será contra o Juventude, na quarta-feira (26), no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo será às 19h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.