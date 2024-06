Vasco encaminha contratação do atacante Emerson Rodríguez, do Inter Miami

O Vasco está próximo de acertar a contratação do ponta direita colombiano, Emerson Rodríguez. O jogador pertence ao Inter Miami, dos Estados Unidos, mas atualmente está no Millonarios, da Colômbia, por empréstimo. A apuração é do jornalista Carlos Berbert, do jogada10.

Emerson Rodríguez tem 23 anos, e até o momento fez 11 jogos, com dois gols e duas assistências. Assim, o Inter Miami exerceu a quantidade de estrangeiros que tem em seu elenco e por isso não contará com o jogador que tem contrato com o clube até dezembro de 2025. Desse modo, ele chegaria ao Gigante da Colina também por forma de empréstimo e caso cumpra metas estabelecidas pode ser contratado em definitivo.

Todavia, a tendência é que o ponta assine com o Vasco por uma temporada. Ele chegaria ao time para brigar por posição com David, Adson, Erick Marcos e Rossi. Jogadores que fazem a posição no Gigante da Colina. Emerson atuou contra o Flamengo, na Libertadores de 2024, e deu uma assistência para Daniel Ruiz, em jogo que ocorreu na Colômbia.

A segunda-feira, aliás, no Cruz-Maltino foi bastante agitada. O clube está próximo de confirmar os retornos de Alex Teixeira e Souza, ambos pedidos por Coutinho, que também deve acertar nas próximas semanas. O clube corre para conseguir reforços para o restante da temporada.

Vasco enfrentará o Bahia na quarta-feira (26)

O Vasco vem de vitória contra o São Paulo, e terá na quarta-feira (26) o duelo contra o Bahia, na Fonte Nova. Jogo será às 21h30 (de Brasília). O time ocupa, portanto, a 15º colocação do Brasileirão, com 10 jogos, em 11 jogos.

