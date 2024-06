Ponte Preta x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Ponte Preta recebe o Ceará no Moisés Lucarelli - (crédito: Divulgação/Jogada 10)

Nesta terça-feira (25), Ponte Preta e Ceará se enfrentam pela 12ª rodada da Série B. O jogo será no Moisés Lucarelli e a bola começa a rolar a partir das 21h (de Brasília). O confronto marca o encontro de equipes pressionadas. Enquanto a Macaca está na 16ª posição, com 12 pontos, o Vozão aparece na 11ª colocação, com 16 pontos.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão dos canais GOAT, TV Brasil e Premiere a partir das 21h (de Brasília).

Como chega a Ponte Preta

Desde a chegada do técnico Nelsinho Baptista, a Ponte Preta melhorou o seu rendimento no âmbito competitivo. Agora, o treinador espera que o resultado acompanhe a equipe dentro das quatro linhas. Para o jogo dentro de casa, Everton Brito e Iago Dias devem ser as novidades para buscar os três pontos.

Como chega o Ceará

Nos últimos três jogos, o Ceará conquistou apenas um ponto e o sinal de alerta foi ligado. Internamente, o elenco sabe que encarar um time perto do Z-4 é a grande oportunidade para espantar a má fase. Na escalação, a novidade fica por conta de Lucas Mugni, poupado na rodada passada.

PONTE PRETA X CEARÁ

Série B-2024 – 12ª rodada

Data e horário: 24/6/2024, às 21 (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

PONTE PRETA: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Castro, Sérgio Raphael e Everton Brito (Zé Mário); Emerson Santos, Ramon Carvalho e Dodô; Iago Dias (Dudu Vieira), Matheus Régis e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

CEARÁ: Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Bahia, Matheus Felipe; Jean Irme, De Lucca, Lourenço; Castro, Saulo Mineiro e Erick Pulga. Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: André Luiz Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Marcyano da Silva Vicente (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

