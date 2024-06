Botafogo é o time da Série A que mais fez gols nos minutos finais das partidas

Curiosidade de gols marcados aos finais das partidas surpreende no Glorioso na atual temporada - (crédito: Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

O Botafogo é o time da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, com mais gols marcados aos finais das partidas na temporada. Por outro lado, curiosamente, o Alvinegro também sofre bastante quando precisa defender os resultados após os 40 minutos do segundo tempo.

O Glorioso, aliás, marcou 13 vezes nesse período de jogo, incluindo o gol de empate contra o Athletico-PR, na semana passada, no Estádio Nilton Santos, em jogo do Brasileirão. Assim, tem o Palmeiras e o Vitória, que vêm logo atrás com 12 gols marcados nos momentos finais das partidas.

Por outro lado, o Botafogo sofreu ao todo com oito gols marcados na reta final das partidas, dividindo a liderança desse ranking com o Vasco, Fortaleza e o Fluminense. O levantamento foi feito pelo “espião estatístico” do “ge”.

Botafogo enfrentará o Bragantino nesta quarta-feira (24)

Com 20 pontos em 11 jogos, o Botafogo ocupa, portanto, a quarta colocação no Brasileirão atualmente. Na próxima rodada, enfrentará o Bragantino no Estádio Nilton Santos, partida marcada para quarta-feira (26) às 19h (de Brasília). O time vem de derrota fora de casa para o Criciúma, no último sábado. E buscará a recuperação em seus domínios.

