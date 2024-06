Botafogo chega esfacelado para enfrentar o Red Bull Bragantino

Júnior Santos disputou todas as partidas do Brasileirão até agora - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo parece ter chegado ao limite físico nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto em seis disputados, a queda de rendimento ficou evidente nas duas últimas partidas. Da liderança, o Glorioso caiu para a quarta posição. Só não saiu do G4 porque o Corinthians arrancou, nos acréscimos, o empate com o Athletico-PR. Contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (26), no Estádio Nilton Santos, o técnico Artur Jorge terá um grupo esfacelado e poucas opções para armar o time.

Para começar, o meia Romero, o volante Gregore e o zagueiro Barboza levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para o embate contra os paulistas. Dois jogadores que figuraram como titulares nos últimos encontros e a opção imediata para a zaga central.

No ataque, os problemas se multiplicam. Savarino está com a seleção venezuelana, na Copa América dos Estados Unidos. Júnior Santos saiu de muletas da partida contra o Criciúma e não deve estar à disposição para o próximo compromisso do Botafogo no Brasileirão. Jeffinho só estará pronto em algumas semanas. E Nascimento não retorna tão cedo.

Por fim, ainda na frente, Tiquinho e Luiz Henrique não aparentam estar nas melhores condições. Outro que caiu drasticamente foi o lateral-esquerdo Cuiabano, substituído, também, no último jogo, fora de casa, contra o Tigre. Sua presença entre os 11 iniciais, contra o Massa Bruta, é uma incógnita. O desgaste tornou-se, então, pauta obrigatória nas coletivas do técnico Artur Jorge.

“Não posso pensar em poupar atletas. Aquilo que nós pensamos é que por vezes, em função do desgaste, temos que ter alternativas fisicamente mais capazes. Não tem a ver com pouparmos, mas apostarmos”, disse o treinador lusitano.

Técnico do Botafogo minimiza número de ausências

Com sete desfalques, sem o seu principal artilheiro e com muitos lesionados, o técnico bracarense minimiza as ausências e se apega às opções que restaram, como Diego Hernández, Eduardo e o provável retorno de Marlon Freitas ao meio de campo do Botafogo (poupado no último fim de semana).

“Vamos nos apresentar da mesma forma, com 11 de início, e procurar ter uma equipe competitiva, capaz de poder, já na próxima partida, voltar a vencer. Há uma exigência muito grande da nossa parte, por isso, temos que virar o foco já para a próxima partida em busca do melhor. Temos que reconhecer, somos capazes de muito mais e temos que mostrar já contra o Bragantino”, colocou.

Uma provável escalação do Botafogo teria: John, Suárez, Bastos, Halter e Hugo (Cuiabano); Danilo Barbosa, Freitas e Eduardo (Tchê Tchê); Luiz Henrique, Hernández e Tiquinho.

