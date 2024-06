Flamengo elabora festa por estádio e articula presença de Lula em obra

Prefeitura do Rio projeta impacto do novo estádio do Flamengo para cidade - (crédito: Foto: Divulgação)

O estádio próprio do Flamengo vai cada vez mais se desviando de um sonho e ganhando tons de realidade. Após a desapropriação do terreno do Gasômetro, na última segunda-feira (24), a diretoria rubro-negra abriu conversas sobre uma possível festa para celebrar a compra da área. Além disso, o clube pretende viabilizar a presença do presidente Lula na inauguração das obras.

O leilão do terreno do Gasômetro está previso para ocorrer em até 30 dias, e o Flamengo está pronto para investir cerca de R$ 150 milhões no local. A expectativa rubro-negra é garantir a área até novembro deste ano. A diretoria, no entanto, já tem se movimentado nos bastidores para organizar um grande evento após a oficialização da compra.

Presença de Lula em inauguração

Após garantir apoio da Prefeitura do Rio no projeto, o Flamengo quer obter ainda mais ganho no capital político e deve se movimentar nesse sentido já nas próximas semanas. A expectativa da diretoria, de acordo com o jornal O Globo, é aproveitar o estreitamento da relação com o presidente Lula – aproximação esta promovida por Eduardo Paes.

O prefeito do Rio esteve recentemente em Brasília e, inclusive, indicou ao governo federal o movimento recente de desapropriação do terreno do Gasômetro – gerido pela Caixa Econômica. Agora, a ideia do Flamengo é estreitar a relação com o presidente para obter mais abertura junto ao banco e em conversas futuras sobre obras do estádio. Cabe pontuar que o Rubro-Negro já conta com articuladores políticos no projeto.

Cidade do Flamengo

Caso tudo ocorra como planejado, o Flamengo tem como expectativa lançar a pedra fundamental da obra antes de outubro. É importante frisar que além da construção do estádio próprio, o clube também será responsável por outras construções no entorno com impactos para cidade.

A Prefeitura do Rio, por exemplo, conta com um Centro de Convenções, lojas e restaurantes no projeto de revitalização da região do Gasômetro. A expectativa é impulsionar turismo e empreendimentos imobiliários de alto padrão.

Após a vitória sobre o Fluminense, Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, falou com a imprensa sobre a desapropriação do Gasômetro. Em suma, o dirigente celebrou a construção do estádio, mas garantiu que a área será uma espécie de cidade em vermelho e preto.

“Estava em cima do potencial construtivo que tem que ser transferido para outro lugar para viabilizar essa obra. Isso será feito. O Flamengo está muito forte na Câmara. Existe um entendimento que o projeto é muito bom para cidade. Um projeto que dá empregos, cobra impostos (…). Aliás, tenho certeza que, com o estádio, na verdade, não vai ser o estádio. Afinal, para mim, vai ser a cidade do Flamengo. Em suma, você vai ter o estádio, um anexo com restaurante e diversos empreendimentos”, disse o VP na zona-mista do Maracanã.

