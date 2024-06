‘Decepcionante’: mídia internacional repercute empate do Brasil e dá razão a Ronaldinho

A Seleção Brasileira estreou na Copa América com um empate marcado muito mais pelas carências do que méritos do adversário. O maior dos problemas certamente foi o campo reduzido, que favorece equipes com postura defensiva – contrária à postura da Canarinho. No entanto, tal justificativa não impediu que o 0 a 0 entre Brasil e Costa Rica fosse tratado em tom de decepção na imprensa internacional.

O ‘Olé’ da Argentina, por exemplo, fez menção à ação publicitária com Ronaldinho Gaúcho. O Bruxo, como é conhecido, se envolveu em uma polêmica recente ao ”abandonar” a Seleção Brasileira para uma campanha de marketing da Rexona. O jornal, então, deu razão ao jogador.

“Esse cara (Ronaldinho Gaúcho) tinha razão e chamaram ele de louco”, escreveu o jornal Olé ao tratar sobre a estreia da Seleção na Copa América.

Na Inglaterra o tom foi outro. O BBC, uma das principais mídias esportivas do país, tratou o duelo sem gols com desgosto: “O Brasil começou sua campanha na Copa América com um decepcionante empate contra a Costa Rica, em Los Angeles”.

Espanhóis repercutem estreia do Brasil

Dois dos sites mais relevantes da Espanha também fizeram análises sobre a estreia do Brasil. O Marca, por exemplo, disse que a Seleção se enrolou e ”começou com o pé esquerdo”, enquanto o AS deu méritos ao adversário: “Costa Rica interrompeu o show de Rodrygo”.

O La Vanguardia também tratou sobre a estreia da Seleção no torneio continental: “O Brasil se envolve contra a Costa Rica na estreia da Copa América”.

Seleção na Copa América

Como dito, a Seleção Brasileira acumulou falta de criatividade e efetividade no empate sem gols com a Costa Rica, pela estreia da Copa América. No entanto, o maior adversário do Brasil foi o espaço do estádio de Los Angeles – com 5m x 4m a menos do que o padrão Fifa.

O Brasil somou um ponto diante da Costa Rica e terminou a 1ª rodada na vice-liderança do Grupo D. A Colômbia se firma na ponta da tabela com três pontos, após a vitória por 2 a 1 sobre o Paraguai. O próximo compromisso da Seleção é na segunda-feira (01), às 22h, diante da Albirroja, em Las Vegas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.