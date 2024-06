Mãe de John Kennedy, do Fluminense, se emociona em despedida de Diniz

A demissão de Fernando Diniz causou muita comoção nos bastidores do Fluminense. A intensa relação entre o técnico e John Kennedy, por exemplo, rendeu uma despedida repleta de carinho e gratidão nas redes sociais. A publicação emocionou a mãe do atacante, Maria Beatris Duarte, que também fez questão de deixar sua mensagem ao, agora, ex-técnico tricolor.

Após a oficialização da saída de Diniz, jogadores do Fluminense utilizaram às redes sociais para expressar todo carinho pelo treinador. A de John Kennedy ganhou destaque entre tricolores devido ao papel do técnico não só na permanência do atacante no clube, mas principalmente pela volta por cima em 2023.

“Obrigado por tudo, chefe! Pelos conselhos e por sempre acreditar em mim. Admiração e gratidão eterna por você”, escreveu Kennedy em seu perfil.

Maria Beatris Duarte, mãe do atacante tricolor, não conteve a emoção e também fez questão de deixar uma mensagem a Diniz. Ela expressou seu carinho através dos comentários do post: “Cheguei a chorar. Obrigada por não desistir do meu filho. Gratidão”.

Fernando Diniz e John Kennedy

Quando ainda era promessa, aos 19 anos, John Kennedy figurava nos noticiários pelo excesso de problemas extracampo e sequer era aproveitado no profissional. Algo que pouco importou para Fernando Diniz à época. O técnico sempre teve um olhar acolhedor em relação ao Moleque de Xerém e investiu toda confiança nas escolhas do jovem para dar a volta por cima.

“Já conversei com ele duas vezes. Mas, da minha parte vou fazer o máximo que puder por ele. É um grande talento e sobretudo mais um daqueles jogadores, que, por trás, tem uma história de vida que, no futebol, ao invés da gente acolher a pessoa como um todo, a gente acolhe só o jogador. Ainda assim, essa é uma falha gigantesca que tem no futebol brasileiro”, respondeu Diniz sobre o jovem ainda em 2022.

Os frutos chegaram logo depois, na temporada seguinte. O desejo de John Kennedy e o acolhimento de Fernando Diniz resultaram em um rendimento memorável na campanha da conquista inédita da Libertadores. O Moleque de Xerém fez por merecer o espaço na galeria de ídolos, enquanto o professor ocupou um espaço ainda mais importante na vida pessoal do atacante.

“Esse menino é um grande vencedor, está se tornando um homem cada vez mais íntegro. Mas o futebol perde a rodo talentos como esse no Brasil. Espero de todo o meu coração que ele consiga ter cada vez mais os pés no chão. Merece todos os elogios, todos os aplausos. Não é fácil ter a vida que ele teve e se tornar o que está se tornando. Acima de tudo, o jogador é reflexo do que se tornou como pessoa. Em outras palavras, esse menino vale ouro. Além disso, é extremamente talentoso”, disse Diniz um ano e cinco meses depois da declaração acima.

Demissão do Fluminense

Fernando Diniz deixou o Fluminense sete meses após a conquista da Libertadores. O técnico não resistiu à derrota no clássico contra o Flamengo, terceira na temporada, e foi demitido na última segunda-feira (24).

O técnico encerrou sua passagem com o Fluminense na lanterna do Brasileirão 2024. O Tricolor venceu apenas um dos 11 compromissos pela competição e soma seis pontos até o momento – de 33 disputados. O próximo jogo será sob o comando de Marcão, na quinta-feira (27), às 19h, diante do Vitória, no Maracanã.

