Presidente do Fluminense fala sobre possíveis saídas de André e Arias

André e Arias são dois dos principais jogadores do elenco do Fluminense - (crédito: Marcelo Caitano)

Durante a coletiva em que explicou a saída de Fernando Diniz, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou sobre como será a movimentação do clube na próxima janela de transferências. Dentro do planejamento, o mandatário também explicou as possíveis saídas de André e Jhon Arias, destaques do elenco que conquistou a Libertadores em 2023.

“Obviamente estamos olhando o mercado. Ficamos numa situação complicada no meio do ano, porque a melhor janela europeia é no meio do Brasileirão. Neste momento, não temos propostas por André ou Arias. Não temos. Mas a janela fecha no dia 2 de setembro. Essa proposta não vem com antecedência, pode vir com três dias pra fechar a janela”, disse.

“No ano passado, o Arias recebeu uma proposta de um clube russo, que era muito boa para o Fluminense, mas ele não quis ir. Só temos uma nova sondagem desse clube da Rússia, mas ele não tem interesse. Mas se chegar de outro país, que ele tenha o desejo de ir, que seja pior para o Fluminense do que era, o desejo do jogador prevalece”, completou.

“Ficamos numa situação de que eles podem sair ou não. Aí, eu preciso avaliar se busco um jogador que pode ou não sair. Isso imaginando uma possível saída. Estamos sempre olhando o mercado. Todo mundo faz isso. Mas temos que esperar o baralho mexer. A gente toma decisões de acordo com os fatos. Se André e Arias voltarem bem, vamos ter o time da Libertadores com o Thiago Silva na zaga. Esse ano a tendência é a venda do André. Aí, vamos avaliar se buscamos um volante e iríamos ao mercado. Temos que nos adaptar no momento”, frisou.

Situação dos dois atletas

Em janeiro, o Zenit, da Rússia, fez novas investidas pelo futebol de Jhon Arias. No entanto, o colombiano não teve interesse em atuar no país. Afinal, não teria a possibilidade de disputar a Champions League e pode conseguir uma proposta para um clube de um país europeu mais forte no futebol.

No ano passado, André teve uma proposta do Liverpool, da Inglaterra, no valor de 30 milhões, cerca de R$ 160 milhões na cotação atual. Contudo, o Fluminense recusou a proposta e afirmou que só venderia no fim da temporada, após a disputa da Libertadores, que conquistou meses depois. Por outro lado, os Reds queriam a presença do jogador já em agosto, o que fez com que a transação não se concretizasse.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.