‘Pior pessoa que trabalhei’: Cuca é detonado por ex-Palmeiras

A relação com o técnico Cuca não deixou resquício de saudade em Michel Bastos. A dupla trabalhou junto no Palmeiras, em 2017, e o desgaste visto dentro de campo foi um reflexo da convivência do lado de fora. Pelo menos é o que afirma o ex-meio-campista, que definiu o técnico como ”a pior pessoa” com que teve contato profissional.

Em entrevista ao programa ‘Arena SBT’, na última segunda-feira (24), Michel Bastos relembrou o período em que trabalhou com Cuca no Palmeiras. Apesar de avaliá-lo como um bom treinador, tecnicamente falando, o meia o elegeu como a pior pessoa para se relacionar no extracampo.

“Tecnicamente, o Cuca é um bom treinador. Como pessoa, ele é a pior com quem já trabalhei. O treinador, para mim, tem que ter um trabalho psicológico de grupo, e o Cuca tinha zero isso. Pelo menos no período em que trabalhou comigo no Palmeiras”, declarou o ex-jogador.

Cuca deixou o Palmeiras em 2017 após desgastes causados pela eliminação nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, o nome do técnico também esteve envolvido em desentendimentos constantes com o volante Felipe Melo – atualmente no Fluminense.

Saída de Cuca do Athletico

O técnico surpreendeu a todos ao pedir para deixar o comando do Athletico no domingo (23), após empate com o Corinthians. Uma reunião no dia seguinte, na segunda-feira, oficializou o fim do ciclo. Cuca encerrou a passagem pelo clube de coração com 23 jogos e 66% de aproveitamento (14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas).

“É um dia triste para mim, pois estou deixando o Athletico. Tiveram derrotas que foram difíceis de administrar contra o Danúbio e Ameliano, que são inadmissíveis. E, nesses três últimos empates, foi se achando culpados. Quando isso acontece, o jogador perde a confiança. Aí entra o treinador, que tem que assumir a responsabilidade e tentar dar ao clube o direito de pôr um sangue novo e que jogue para cima o astral. Foi nesse intuito que conversei com a diretoria, que entendeu”, esclareceu.

Petraglia detona Cuca

O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, detonou a postura de Cuca após a saída do clube. O dirigente emitiu um comunicado nas redes sociais em tom de decepção com a atitude ”descontrolada” do treinador e, inclusive, o chamou de traidor.

“Prometo que não seremos doravante mais usados e abusados pelo mau caráter de pessoas que pela nossa resiliência aceitamos ajudá-las! Foi o que ocorreu com o Cuca, o qual nos usou e depois nos traiu! Jamais esperava um comportamento descontrolado que teve nos vestiários após o empate com o Corinthians (…)”, dizia um trecho da nota do dirigente.

