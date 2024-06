Capitão da Seleção, Danilo discute com torcedor após empate contra a Costa Rica

Danilo discutindo com torcedor - (crédito: Marcelo Caitano)

Frustração. Esse foi uma das sensações que os brasileiros sentiram após o empate sem gols com a Costa Rica, na estreia na Copa América. Com esse sentimento, um torcedor, logo após o apito final, proferiu gritos de cobranças para os jogadores da Seleção Brasileira. Danilo, capitão da Canarinho, presenciou o ocorrido e discutiu com o mesmo.

“Ninguém está de brincadeira, rapaz”, disse o lateral, repetida vezes.

Ao notarem que o jogador experiente estava discutindo com o torcedor, outros atletas, como Douglas Luiz, interviram e pediram para o lateral ir para o vestiário. Um deles foi Neymar, que estava no estádio acompanhando a equipe de Dorival Júnior.

LEIA: Neymar causa alvoroço entre ambulantes, antes de jogo da Seleção nos EUA

Próximos jogos da Seleção

Pelo Grupo D, a Seleção Brasileirão agora, se prepara para enfrentar o Paraguai. A partida será na sexta-feira, às 22h (de Brasília). Posteriormente, encara a Colômbia, no dia 2 de julho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .