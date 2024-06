Corinthians está muito próximo de acerto com Hugo Souza

O Corinthians está muito próximo de acertar a contratação do goleiro Hugo Souza. O jogador estava emprestado ao Chaves, de Portugal, mas vai retornar ao Flamengo no segundo semestre. Ambas as partes já chegaram a um acordo, que agora negociam os últimos detalhes para concretizar a transferência.

A reportagem do J10 apurou que o acerto está por detalhes. O Corinthians ainda espera a confirmação oficial do goleiro, que deve acontecer nos próximos dias. Além disso, o Timão ainda negocia o modelo de negócio com o Flamengo. Uma das opções é um empréstimo até 2025, com opção de compra após o final deste período.

O dirigente do Flamengo, Bruno Spindel, chegou a dizer que havia seis clubes interessados em Hugo Souza. Recentemente, o Santos se mostrou como forte candidato pelo arqueiro. Contudo, o Corinthians conseguiu superar o rival e levar a melhor nas negociações.

A chegada de um goleiro é prioridade no Corinthians. Isso porque o Timão está próximo de perder Carlos Miguel para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O Alvinegro buscou a contratação de Santos, ex-Flamengo, mas esbarrou na intenção do Fortaleza. Dessa forma, o nome de Hugo Souza ganhou força nos bastidores da equipe do Parque São Jorge.

Atualmente, o Corinthians trabalha com três (jovens) goleiros no elenco principal do técnico português António Oliveira: Matheus Donelli (25), Felipe Longo (19) e Matheus Roger (19). Assim, um nome mais experiente é visto com bons olhos.

A carreira de Hugo Souza

Conhecido como Neneca na base e depois nos profissionais do Flamengo, Hugo assumiu a titularidade aos 21 anos e integrou o elenco campeão brasileiro em 2020. Aliás, ele foi titular na maior parte do tempo, incluindo a reta final da competição. Contudo, perdeu espaço e acabou emprestado ao Chaves, de Portugal.

Hugo Souza atuou por 2.430 minutos em 27 jogos na temporada 2023/24 pelo Chaves. A passagem do goleiro pelo Velho Continente teve saldo positivo, apesar do rebaixamento da equipe. Agora, a expectativa do arqueiro é retornar aos gramados, visto que não atua desde o dia 27 de abril.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.