Astro de ‘Ted Lasso’ vai a jogo do Brasil e vira meme: ‘Só ele pode salvar’

A estreia da Seleção na Copa América foi acompanhada por diversos astros nas arquibancadas do SoFi Stadium, na Califórnia. Entre eles, o norte-americano Jason Sudeikis – protagonista da série Ted Lasso. O ator estava na companhia de Brandon Hunt, intérprete do técnico Beard, e outros dois produtores do programa de sucesso. O quarteto apareceu vestido com as cores do Brasil, e o registro ganhou repercussão imediata nas redes sociais.

“Só Ted Lasso pode salvar a Seleção”, brincou um torcedor logo após o empate morno na estreia do Brasil. Outro, por sua vez, projetou como seria com o ator norte-americano à frente da Canarinho: “Se Ted Lasso fosse treinador da Seleção Brasileira masculina de futebol, a alegria voltava”.

Só Ted Lasso pode salvar a seleção. https://t.co/qdvT5S66hK — Rodrigo???????? (@RM__23__) June 25, 2024

Jason Sudeikis mergulhou no personagem e se confundiu entre os brasileiros nas arquibancadas do SoFi Stadium. O perfil ‘Ted Lasso Brasil’ compartilhou dois registros dos atores e produtores em lances importantes da partida. Primeiramente, no gol anulado da Seleção. E logo depois, em uma das oportunidades desperdiçadas pela seleção.

"Gol deles, vamo aplaudir que foi bonito." Jason Sudeikis, Brendan Hunt e Joe Kelly batendo palma pro gol (anulado) da Seleção Brasileira! ???????? pic.twitter.com/B5vEAuNhCC — Ted Lasso Brasil (@tedlassobrasil) June 25, 2024

Ted Lasso, novo técnico do Brasil

Torcedores e fãs da série se mobilizaram para idealizar a Seleção Brasileira sob os comandos de Ted Lasso. Para quem não sabe, Sudeikis interpreta um treinador de futebol americano no programa e é responsável pela ascensão do AFC Richmond. O time, sob seu comando, deixa a segunda divisão e passa a figurar na liga profissional da Inglaterra. Além disso, o personagem descobre como lidar com os jogadores e, por fim, superar desafios esportivos.

com os mlks ontem vendo o brasilzão jogar ???????????????????? #tmj #atégringosambou #pelé #rumoaohexa pic.twitter.com/zjgQpwxVyM — nalu???? (@soulbscuits) June 25, 2024

Certeza que o Ted Lasso montaria uma seleção mais ousadia e alegria https://t.co/CVWkNwYOCx — ???????????????????????? ???? ???????????????????????? (@dfranco50) June 25, 2024

