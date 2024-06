Botafogo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela primeira vez, após protagonizarem uma disputa por vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O Glorioso levou a melhor enquanto o Massa Bruta foi à Sul-Americana. Agora, a bola rola pela rodada 12 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Botafogo?

O time da casa tem diversos desfalques, sobretudo, do meio para frente. Nascimento e Jeffinho já estão há algum tempo no departamento médico. Esgotado pela minutagem em campo, Júnior Santos, artilheiro do time na temporada, deixou o campo de muletas contra o Criciúma e também não deve ficar à disposição do técnico Artur Jorge. Diante deste quadro de incertezas, Hernández, então, já está de prontidão para entrar na equipe.

Para piorar, o zagueiro Barboza, o volante Gregore e o meia Romero cumprem suspensão contra o Bragantino. Ao menos, o treinador bracarense pode colocar em campo alguns jogadores que não foram utilizados no fim de semana. Um deles é o volante Freitas, líder em campo e um dos mais regulares do elenco alvinegro. Barbosa deve, aliás, ficar à frente da zaga, no lugar de Gregore, enquanto Eduardo é o substituto natural e com as mesmas características de Romero.

O Botafogo é o quarto colocado com 20 pontos. O Mais Tradicional chegou a liderar o Brasileirão por suas rodadas.

Como chega o Bragantino?

Embalado por um triunfo sobre o Vitória na última jornada, o time paulista vem com sede de revanche. Afinal, ficou fora da Libertadores pelas mãos do Botafogo. Mas o técnico Pedro Caixinha sabe que não pode se lançar ao ataque sem ter, no mínimo, uma boa estratégia.

O Bragantino é o sexto colocado do BR-24, com 18 pontos.

Onde assistir?

O Premiere (TV fechada) transmite a partida

BOTAFOGO x RED BULL BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 26/6/2024, às 19h (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Suárez, Halter, Bastos e Hugo (Cuiabano); Barbosa, Freitas e Eduardo (Tchê Tchê); Luiz Henrique, Hernández e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

