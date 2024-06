Loco Abreu estreia em novo emprego e manda recado ao Botafogo

O ex-jogador Loco Abrel, com passagem histórica no Botafogo, fez sua estreia em novo emprego. Ele foi anunciado como novo comentarista do SporTV e já iniciou sua trajetória comentando a Copa América.

Embora esteja como um profissional da imprensa, o ex-atleta fez questão de mandar um recado para a torcida do Botafogo. Ele, aliás, ressaltou que é positivo ver o Glorioso sempre por cima.

“Só vou falar, meu Botafogo, deixa assim… Sei que no passado deu aquela abaixada no final, mas deixa acostumar o Botafogo a ficar em 5º, 4º, 3º, estar na briga… É o que a gente gosta. Chega de sofrer com briga de rebaixamento, deixa assim quietinho. Sei que o torcedor cobra muito, mas vamos empurrar para continuar desse jeito”, salientou.

O Botafogo está no G4 do Brasileirão. O Glorioso é, afinal, o quarto colocado, com 20 pontos, quatro a menos que o Flamengo.

Já Loco Abreu está no México acompanhando a Copa América. Ele também será acionado para comentar a Eurocopa.

