Harry Kane treta com ex-jogadores icônicos da Inglaterra por críticas

A Inglaterra se encontra em situação confortável na fase de grupos da Eurocopa. Afinal, lidera o Grupo C com quatro pontos. O grande problema é que o desempenho da equipe não convence. Principal motivo para muitas críticas consideradas abusivas pelo capitão Harry Kane.

Alan Shearer e Gary Lineker, ex-atacantes icônicos da seleção e atualmente são comentaristas da emissora “BBC Sports”, pegaram no pé do English Team. Principalmente pelo rendimento coletivo da equipe no empate em 1 a 1 com a Dinamarca, no último compromisso.

O centroavante foi o autor do gol dos Três Leões no embate. Apesar disso, ele recebeu críticas individuais, pois os dois cobravam maior participação do camisa 9 na partida. O treinador Gareth Sothgate ainda foi chamado de “taticamente inepto”. A atitude causou irritação de Kane, que condenou Alan Shearer e Gary Lineker.

O capitão foi contundente e pediu aos dois responsabilidade em suas análises. Além disso, relembrou que a dupla também tem colaboração no período sem títulos da Inglaterra.

Resposta dos dois ex-atacantes da Inglaterra

A dupla de atacante respondeu a Harry Kane.

“Como jogador, você sempre tem o direito de resposta em campo. Não tenho nenhum problema com o que dissemos, não retiro nada. A Inglaterra foi realmente pobre. Acho que a grande maioria do país sabe disso, quase não houve pontos positivos, e temos que dizer isso. Se a Inglaterra tivesse sido brilhante, diríamos que eles foram brilhantes, é assim que as coisas são”, se posicionou Alan Shearer.

“Temos criticado o desempenho da Inglaterra, assim como praticamente todos os jornalistas. Achei que ele respondeu bem. Ele disse que nunca ganhamos nada e que deveríamos saber melhor sobre a responsabilidade, e tudo bem, ele está absolutamente certo. Mas não queremos ser pessimistas ou críticos. Queremos que a seleção da Inglaterra tenha um bom desempenho em campo. O melhor comentário de todos é quando eles jogam bem”, se manifestou Gary Lineker.

O elenco da Inglaterra sofre bastante pressão da mídia local na tentativa de acabar com o jejum de títulos de 58 anos. Os Três Leões nunca venceram a Eurocopa e têm apenas uma conquista de peso, a Copa do Mundo de 1966. A atual geração é considerada uma das mais talentosas da história. Mais um motivo para aumentar as cobranças.

Cenário na Eurocopa

A seleção inglesa se encontra em situação favorável para garantir a classificação para a próxima fase. Isso porque necessita de apenas um empate no duelo com a Eslovênia, nesta terça-feira (25), para carimbar a vaga. Em caso de derrota, vai precisar esperar o resultado do outro confronto do Grupo C: Dinamarca contra Sérvia. Se a Inglaterra cair para a terceira posição do grupo, terá que aguardar a conclusão da terceira rodada geral para saber se estará entre as quatro melhores terceiras colocadas da Eurocopa.

