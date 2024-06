Flamengo x Fortaleza (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Fortaleza estão na parte de cima da tabela de classificação e prometem protagonizar um jogo emocionante no Brasileirão Sub-20. A bola rola nesta quarta-feira (26/06), às 15h (de Brasília), na Gávea, pela 11ª rodada.

Onde assistir

A Fla TV (Youtube) transmite o jogo entre Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileirão Sub-20.

Como chega o Flamengo

Com 16 pontos conquistados, os Garotos do Ninho estão na sexta colocação do campeonato e buscam uma vitória em casa para tentar chegar na segunda posição. O Flamengo, dessa forma, não pretende medir esforços em campo e vem com força máxima no jogo.

Além da importância da vitória, existe uma expectativa para saber como as joias rubro-negras vão se comportar em campo. Afinal, Filipe Luís, ex-jogador e ídolo do clube, é o novo técnico do Sub-20 e realiza sua estreia nesta quarta-feira (26/06).

Como chega o Fortaleza

O Leão está na décima colocação da competição e busca uma vitória para entrar no G8. Assim, Léo Porto, técnico do time, também pretende ir com força máxima em campo.

O Fortaleza, dessa forma, aposta na transição rápida e na qualidade do setor ofensivo para vencer fora de casa. Afinal, Tavinho, responsável pela armação das jogadas, é um dos destaques da equipe e inicia em campo como titular. Além disso, Breno Alan e Kauê Canela estão confirmados no ataque.

FLAMENGO X FORTALEZA

11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 26/06/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago, João Souza e Carbone; Fabiano, Ryan Lucas e Wallace Yan; Hassan, Shola e Weliton. Técnico: Filipe Luís.

FORTALEZA: Murilo; Kayki, Tony, Guilherme e Arthur; Samuel, Fabrício, Bruninho e Tavinho; Breno Alan e Kauê Canela. Técnico: Léo Porto.

Árbitro: Júlio Cesar de Oliveira (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Juan Motta Cidri (RJ)

