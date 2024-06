Marquinhos, da Seleção, comenta possível ida de Coutinho ao Vasco

O zagueiro Marquinhos, da Seleção Brasileira, também comentou o possível retorno de Philippe Coutinho ao Vasco. Na zona mista do estádio SoFi Stadium, em Inglewood, onde o Brasil empatou em 0 a 0 com a Costa Rica, pela Copa América, na última segunda (24), o defensor elogiou a potencial contratação do time carioca.

Ao jornalista Leonardo Baran, ele relembrou a amizade que tem com o jogador, com quem atuou 46 vezes pela Seleção. A dupla tem ótimo retrospecto, aliás. Afinal, ao todo, foram 36 vitórias, nove empates e apenas uma derrota.

“É um fenômeno, um grande amigo. Acompanhei por muitos anos ele aqui na Seleção com a gente. Sei da qualidade que ele tem, acho que o futebol brasileiro só tem a ganhar. Principalmente o time que ele vai… já fechou? (pergunta ao repórter, que responde: “Praticamente”). Então se ele for para o Vasco, acho que o Vasco vai ganhar muito com um jogador assim, que é diferenciado. Com certeza o futebol brasileiro ganha muito com isso”, avaliou o zagueiro.

Por fim, Marquinhos foi perguntado se o Vasco mudaria de patamar com a contratação. Misterioso, o zagueiro foi curto na resposta:

“Vamos ver! Só ele e o tempo podem dar essa resposta (risos)”, finalizou.

A dupla disputou em conjunto a Copa América (2015, 2016 e 2019), Superclássico das Américas (2018), além de uma Copa do Mundo (2018). Jogos das Eliminatórias para a Copa e amistosos também entram na conta.

