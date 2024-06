Richarlison faz apelo para Neymar em momento delicado da Seleção Brasileira

OO atacante do Tottenham Richarlison, que ficou de fora da Copa América por causa de uma lesão, fez um apelo em uma das publicações de Neymar sobre o momento do Brasil na Copa América. As caras e bocas do craque do Al-Hilal durante a partida acabaram virando notícia internacional.

O que Richarlison comentou?

Em foto publicada com amigos e com o jogador Jimmy Butler, da NBA, o pombo escreveu: “Volta quando?”. O comentário recebeu milhares de curtidas.

+ Neymar causa alvoroço entre ambulantes, antes de jogo da Seleção nos EUA

O craque só deve voltar no segundo semestre ao futebol, quase 10 meses após uma grave lesão no joelho jogando pela Seleção em jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Neymar envia apoio aos jogadores

O atacante do Al-Hilal escreveu um longo texto para falar sobre como é difícil só assistir aos jogos da Seleção sem poder ajudar em campo. Além disso, ele ainda mandou um recado para os críticos da equipe comandada por Dorival Júnior.

“Quando estamos em campo, obviamente queremos fazer o nosso melhor.. tem dia que não acertamos nada mas tem dia que tu se encaixa. Ser jogador de futebol é ser julgado o tempo inteiro, a cada passe, a cada chute, a cada escolha… e o porque disso tudo? Porque todos os brasileiros queriam ser jogador da seleção brasileira, todo mundo sonhou, todo mundo tentou .. e por isso quem está fora acha que sabe mais do que está dentro e é normal.. de fora você consegue ter uma visão que jamais veria dentro de campo, em segundos você tem que solucionar uma jogada”, iniciou Neymar.

“E hoje eu vivi o lado torcedor, cheio de angústia, sentimento de que o gol iria sair, calafrio mas JAMAIS vou ultrapassar o limite fora do campo. Acabou o jogo, seguimos, bora treinar e melhora pro próximo jogo. Confio muito nesse grupo e sei bem que eles irão fazer o melhor possível por eles, pela família e por todos os torcedores brasileiros!”, concluiu.

A Seleção Brasileira encara o Paraguai, na sexta-feira, às 22h, em Las Vegas, pela segunda rodada do grupo D da fase de grupos.

