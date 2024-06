Internacional x Palmeiras, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Palmeiras duelam nesta quarta-feira (26), às 16h30, no CT do Caju, em Porto Alegre, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Colorado é o lanterna da competição, com apenas um ponto somado e sem vitórias até aqui. Contudo, a equipe tem três jogos a menos, que foram adiados por conta das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul. Por outro lado, o Verdão lidera o torneio com 27 pontos somados e campanha quase perfeita. Afinal, são nove vitórias e uma única derrota, em 10 embates.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV 2

Como chega o Internacional

O Colorado precisa reagir rápido na competição. Afinal, apesar de estar com três partidas atrasadas por conta das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul, a campanha da equipe não é boa. Até aqui são apenas um empate e seis derrotas, amargando a última colocação. Assim, um triunfo diante do líder da competição serve não só para subir na tabela, mas também para dar moral.

Como chega o Palmeiras

Em contrapartida, o Verdão vem vivendo um grande momento no Brasileirão Sub-20. Afinal, são nove vitórias e uma única derrota em dez jogos disputados até aqui. Além disso, a equipe conta com o artilheiro da competição, Thalys, com oito gols marcados até aqui. Assim, um triunfo contra o lanterna serve para mostrar a força da equipe na competição e se isolar cada vez mais na primeira posição.

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

11ª Rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 26/06/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: CT do Caju, Porto Alegre, Rio Grande do Sul

INTERNACIONAL: Henrique Menke, Cleiton, Pedro Kauã, João Dalla Corte, Victor Gabriel, Evertow, Jhonatan Kauan, Luis Otavio, Yago Noal, Anderson e Ricardo Mathias. Técnico: Pablo Fernandez.

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Wendell, Rafael Coutinho e Allan; Edney, Thalys e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Welvys Fladerson Gomes Afonso (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.