Botafogo não perde para o Bragantino há quase quatro anos

O Botafogo chega embalado e motivado diante do Bragantino. Afinal, os comandados de Artur Jorge estão com dez jogos de invencibilidade e vivem um bom momento na temporada. Além disso, os números recentes do confronto são favoráveis. O Glorioso não perde do Massa Bruta há quase quatro anos.

Botafogo x Bragantino

O Botafogo vem sendo uma pedra no sapato do Bragantino recentemente. Afinal, nas últimas seis partidas, foram quatro vitórias alvinegras e dois empates. O último triunfo do Massa Bruta em cima do Glorioso aconteceu no dia 16 de novembro de 2020. Na época, os paulistas venceram por 2 a 1 no Nilton Santos, com gol de Claudinho no fim do segundo tempo.

Últimos jogos entre Botafogo e Bragantino

2024 – Bragantino 1 x 1 Bota (Libertadores)

2024 – Bota 2 x 1 Bragantino (Libertadores)

2023 – Bragantino 2 x 2 Bota (Brasileirão)

2023 – Bota 2 x 0 Bragantino (Brasileirão)

2022 – Bota 2 x 1 Bragantino (Brasileirão)

2022 – Bragantino 0 x 1 Botafogo (Brasileirão)

2020 – Bota 1 x 2 Bragantino (Brasileirão)

Desfalques do Glorioso

Apesar do retrospecto favorável, os jogadores alvinegros devem enfrentar muitas dificuldades em campo. Afinal, Artur Jorge tem muitos desfalques confirmados. Alexander Barboza, Gregore e Óscar Romero estão suspensos, Savarino está na Copa América e Jeffinho e Matheus Nascimento estão lesionados. Além disso, Júnior Santos, com dores na coxa direita, é dúvida em campo.

Aliás, Botafogo e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (26/06), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Glorioso está na quarta colocação, com 20 pontos conquistados. O Massa Bruta está na sexta posição, com 18.

